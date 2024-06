Un giallo gastronomico con Cannavacciuolo, Bottura e un giornalista precario

Dopo sette anni da "Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi di Torino" (stesso autore e stessa casa editrice), arriva un nuovo giallo, ma questa volta le vittime sono grandi cuochi d'Italia. Facile lettura, narrazione coinvolgente, ritmo incalzante, il libro mescola il giallo con la commedia, trama avvincente e ricca di colpi di scena ambientata nel mondo dell'alta cucina italiana.

La copertina del nuovo libro di Luca Iaccarino

Grazie alle conoscenze dell'autore, giornalista e critico gastronomico, Luca Iaccarino - presente nel racconto come giornalista praticante per il supplemento enogastronomico di un importante quotidiano nazionale - il libro riporta dettagli autentici e descrizioni puntuali dei piatti e dell'atmosfera dei ristoranti, anche degli angoli bui. Molti i riferimenti ai locali descritti in giro per l'Italia, ma anche stranieri. Possiamo svelare gli chef vittime, Antonino Cannavacciuolo e Massimo Bottura. E tocca al giornalista precario andare alla ricerca del colpevole in compagnia di una nuova squadra: il commissario Santamaria, l'anatomopatologa Pedroni, un anziano borseggiatore amante della barbera ed una medium, Madame Gombrich. Ma aspettatevi tanti colpi di scena.

Di Piera Genta

