Capri senz'acqua: stop allo sbarco dei turisti, caos nei porti

Grave emergenza idrica a Capri: un guasto alla condotta principale ha costretto il sindaco Paolo Falco a disporre il divieto di sbarco per i turisti sull'isola. Il provvedimento, in vigore dalla mattina del 22 giugno, è stato preso per tutelare la popolazione residente e garantire i servizi essenziali, messi a rischio dalla carenza di acqua.

Capri senz'acqua per un guasto

«Con migliaia di persone che ogni giorno affluiscono sull'isola in questa stagione turistica, è impossibile garantire i servizi essenziali se non disponiamo di acqua sufficiente - ha dichiarato il sindaco Falco - I serbatoi locali, che al momento riforniscono la rete idrica, rischiano di esaurirsi in breve tempo se non riceviamo rifornimenti dalla terraferma».

La società idrica Gori, responsabile della fornitura idrica a Capri, è al lavoro per risolvere il problema. «Stiamo effettuando tutte le verifiche necessarie per individuare la causa del guasto e ripristinare il servizio il prima possibile», ha comunicato l'azienda. I lavori di riparazione della condotta adduttrice, che serve sia la Penisola Sorrentina che Capri, sono stati completati, ma persistono "problematiche tecniche" che causano carenze idriche in diverse zone.

Lo stop ai turisti a Capri ha provocato notevoli disagi nei porti di partenza, in particolare a Napoli e Sorrento. Lunghe file si sono formate alle biglietterie delle compagnie di navigazione, con turisti in attesa di rimborsi o di alternative per la loro gita. Alcune navi e aliscafi già diretti a Capri sono stati fatti tornare indietro dalle autorità marittime.

Si attendono aggiornamenti da parte del Comune di Capri e della Gori sulla risoluzione dell'emergenza idrica e sulle possibili modifiche al divieto di sbarco per i turisti.

