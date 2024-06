Carlo Cracco firma il menu del temporary cafè di Swarovski a Palazzo Citterio

Moda e gastronomia si incontrano a Palazzo Citterio, a Milano, dove ha aperto i battenti un temporary cafè firmato da Carlo Cracco. L'occasione è la mostra "Masters of Light - From Vienna to Milan" di Swarovski, che celebra i quasi 130 anni di storia della maison viennese con un'esposizione scintillante.

Palazzo Citterio: Cracco porta il suo gusto nel temporary cafè della mostra Swarovski

Il cafè, aperto fino al 14 luglio, è situato nei curatissimi giardini del palazzo e offre un'oasi di gusto all'ombra delle opere d'arte. Il menu, ideato da Cracco, propone una selezione di piatti leggeri e raffinati, perfetti per una pausa pranzo o una cena all'aperto. Tra le proposte, figurano l'iconica pizza Cracco, l'insalata mista vegetariana, la pappa al pomodoro e verdure all'agro, e diverse opzioni di toast e avocado toast. Per gli amanti degli aperitivi, la drink list include grandi classici come Spritz, Hugo e Negroni, accompagnati da finger food. Non mancano inoltre una selezione di vini pregiati, tra cui le etichette di casa Fanti-Cracco. I prezzi sono in linea con l'offerta milanese di alto livello, con un espresso a 1,50€, l'acqua a 2€ e la birra artigianale a 7€.

