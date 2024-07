I cambiamenti climatici stanno facendo sì che alcuni sentieri e percorsi di montagna dei versanti nord e nord-est/ovest del nord Italia si trovino in condizioni invernali. La raccomandazione a tutti gli escursionisti e alpinisti è quella di adottare la massima prudenza. Viene infatti segnalata neve al suolo dura, compatta e scivolosa, rendendo necessario l'uso di ramponi e piccozza per procedere in sicurezza.

Neve su alcuni sentieri del nord Italia: appello alla prudenza da Cai e Soccorso Alpino

È aumentato il rischio di scivolamenti e cadute: le inaspettate condizioni di innevamento fanno ritenere fondamentale avere esperienza anche nell'utilizzo dell'attrezzatura invernale e adottare sempre comportamenti prudenti, sapendo anche rinunciare alle escursioni.

Le temperature sono fortemente variabili e spesso molto diverse da quelle percepite in valle: è importante vestirsi a strati e portare con sé un abbigliamento consono. È infine utilissimo scaricare sul proprio cellulare l’app gratuita GeoResQ: che può essere uno strumento di aiuto in caso di emergenza per agevolare il personale CNSAS/118 a effettuare un’eventuale attività di soccorso.

di Paola Scarsi

