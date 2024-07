8 milioni di italiani in vacanza con i cani. Gli agriturismi i preferiti

Per l'estate 2024 ben 8 milioni di connazionali hanno deciso di partire in vacanza portando con sé i propri animali domestici, cani in testa ma anche gatti e altri piccoli amici. Un trend in crescita, favorito da una maggiore sensibilità verso gli animali e da un'offerta sempre più ampia di strutture ricettive che accolgono i nostri a quattro zampe. Secondo un'indagine Coldiretti/Ixe', il 40% dei possessori di animali ha scelto di non separarsi dai propri fedeli compagni durante le ferie, anche per sfuggire al caldo torrido che affligge le città.

Tra le mete preferite dagli italiani "pet-friendly" figurano gli agriturismi. Oltre il 60% delle circa 26mila strutture agrituristiche in Italia offre la possibilità di soggiornare con animali domestici, garantendo un ambiente accogliente e sicuro per cani, gatti e compagnia.

Un'occasione per vivere una vacanza all'insegna del relax e del contatto con la natura, senza rinunciare alla compagnia dei propri amici a quattro zampe. Tuttavia, è sempre consigliabile informarsi in anticipo sulla struttura scelta e sulle modalità di accoglienza degli animali, per garantire un soggiorno piacevole a tutti.

Oltre agli agriturismi, crescono anche le opzioni di ospitalità pet-friendly in altri tipi di strutture, come hotel, campeggi e case vacanze. Un segno positivo che testimonia la crescente attenzione verso il benessere degli animali e la lotta al fenomeno dell'abbandono, che purtroppo raggiunge il suo picco proprio durante i mesi estivi.

Per garantire il benessere dei propri animali durante le vacanze estive, Coldiretti consiglia di:

Avere sempre a disposizione acqua fresca e abbondante, sia durante il viaggio che durante le soste.

Assicurare ombra e aria fresca agli animali, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Portare in valigia scorte di cibo abituale, giocattoli e un kit di pronto soccorso per animali.

Fare attenzione ai viaggi in auto, soprattutto per i cani, che potrebbero soffrire di mal d'auto.

Con un po' di precauzioni e attenzione, le vacanze con gli animali possono essere un'esperienza piacevole e indimenticabile per tutta la famiglia.

