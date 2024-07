Mondadori acquisisce il 51% di “Fatto in casa da Benedetta” per 6,9 milioni di euro

Mondadori acquisisce il 51% di Waimea Srl, la società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e di immagine di Benedetta Rossi, la famosa content creator, autrice e personaggio tv ideatrice del brand "Fatto in casa da Benedetta", per 6,9 milioni di euro. L'operazione rafforza la posizione di Mondadori nel settore food & cooking, creando il più importante player multimediale italiano in questo ambito. L'unione di "Fatto in casa da Benedetta", con i suoi oltre 17 milioni di follower sui social e 4 milioni di utenti unici mensili sul sito web, e di GialloZafferano, leader in Italia nel settore con oltre 15 milioni di utenti unici mensili, darà, infatti, vita a un polo multimediale unico in grado di raggiungere un pubblico vastissimo.

Benedetta Rossi

«Con questa acquisizione, Mondadori compie un passo decisivo nel consolidare la propria leadership nel settore food & cooking, sia in Italia che a livello internazionale - ha dichiarato Marco Sorboli, amministratore delegato di Mondadori. L'unione di due brand così forti come Fatto in casa da Benedetta e GialloZafferano ci permetterà di creare contenuti ancora più ricchi e coinvolgenti per i nostri utenti, su tutte le piattaforme».

L'obiettivo di Mondadori è quello di valorizzare al meglio i contenuti di "Fatto in casa da Benedetta" e di GialloZafferano attraverso una strategia multicanale che includa il web, i social media, la televisione e l'editoria. «Siamo convinti che questa operazione creerà valore per tutti gli stakeholders - ha concluso Sorboli. Per i nostri lettori, che potranno fruire di contenuti ancora più ricchi e coinvolgenti; per i nostri inserzionisti, che avranno accesso a un pubblico ancora più ampio; e per i nostri azionisti, che beneficeranno della crescita del nostro business».

Benedetta Rossi è una food blogger, autrice e personaggio televisivo di grande successo. Le sue ricette semplici e gustose l'hanno resa un punto di riferimento per milioni di persone in Italia e nel mondo. I suoi libri con Mondadori hanno venduto oltre 1,5 milioni di copie e le sue trasmissioni tv sono seguite da un pubblico appassionato. «Sono entusiasta di entrare a far parte di Mondadori - ha dichiarato Benedetta Rossi. Insieme potremo portare il mio brand a un livello ancora più alto e raggiungere ancora più persone che amano la cucina».

