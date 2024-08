Il Gruppo Rossini vola: acquisisce Willax e punta ad espandersi in Europa

Il Gruppo Rossini, colosso italiano dell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), ha compiuto un importante passo avanti nella sua strategia di espansione internazionale. Con un'operazione da 18 milioni di euro, l'azienda bergamasca ha acquisito la tedesca Willax GmbH, consolidando la propria presenza nei mercati del Nord Europa. Questa mossa strategica, in linea con il piano industriale del Gruppo, mira a rafforzare la posizione di Rossini a livello globale, sfruttando le sinergie tra le due aziende e ampliando la gamma di prodotti offerti. Willax, storica azienda familiare bavarese, è rinomata per l'alta qualità dei suoi prodotti e la sua profonda conoscenza del mercato tedesco, particolarmente esigente in termini di standard qualitativi.

Il made in Italy vola in alto: Rossini si espande in Germania acquisendo Willax

L'acquisizione di Willax rappresenta un'importante tappa nel percorso di crescita di Rossini, che negli ultimi anni ha registrato un costante aumento del fatturato, raggiungendo i 53 milioni di euro nel 2023. Le due aziende, pur operando in settori affini, presentano competenze e know-how complementari. L'unione di forze consentirà a Rossini di rafforzare la propria presenza nei mercati del Nord Europa, di ampliare la gamma di prodotti offerti e di ottimizzare i processi produttivi e distributivi.

Rossini, poi, da sempre attenta ai temi della sostenibilità, ha integrato nel suo piano strategico un approccio a 360 gradi che coinvolge aspetti economici, sociali e ambientali. L'azienda ha investito in tecnologie innovative per ridurre l'impatto ambientale della produzione e ha avviato numerose iniziative a sostegno dei propri dipendenti e della comunità locale. «Si tratta di un giorno storico per Rossini: dal 1969 ad oggi, l'azienda è cresciuta diventando uno dei protagonisti del mercato italiano, e l'ambizione è quella di crescere ulteriormente oltre confine - ha commentato Marco Rossini, presidente e amministratore delegato del gruppo. L'acquisizione di Willax, società di assoluto prestigio nel mercato tedesco, aggiunge grande qualità al portafoglio di prodotti del Gruppo, che guarda con maturità e rinnovato entusiasmo alle sfide future».

