Vacanze al termine: bollino rosso sulle autostrade per il controesodo

L'estate dei lavoratori volge al termine e con essa inizia il grande esodo di ritorno. Le strade si preparano ad accogliere un flusso intenso di veicoli, con Viabilità Italia che ha diramato un'allerta bollino rosso per il traffico per tutto il weekend (sabato 24 e domenica 25 agosto). Il controesodo vedrà milioni di connazionali rientrare nelle loro città, dopo aver trascorso le vacanze al mare, in montagna o all'estero. Le previsioni parlano di un aumento significativo del traffico sulle principali arterie stradali, con particolare attenzione alle autostrade e alle strade statali che collegano le località turistiche ai grandi centri urbani del Centro-Nord.

Bollino rosso sulle autostrade: vacanze finite, inizia l'esodo di ritorno

Tra le strade maggiormente interessate dal traffico intenso si segnalano:

Autostrade: A2 "Autostrada del Mediterraneo", A19 Palermo-Catania, A29 Palermo-Mazara del Vallo, A91 "Roma-Fiumicino".

Strade statali: 106 "Jonica", 18 "Tirrena Inferiore", 131 "Carlo Felice", 148 Pontina, SS1 Aurelia, SS16 "Adriatica", E45.

Grande Raccordo Anulare di Roma.

Per garantire una maggiore fluidità del traffico, il ministero delle Infrastrutture ha disposto il divieto di circolazione per i veicoli pesanti superiori a 7,5 tonnellate:

Sabato 24 agosto: dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Domenica 25 agosto: dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha poi messo in campo un piano straordinario per far fronte all'emergenza traffico, potenziando il personale presente sul territorio e limitando i cantieri stradali. In particolare, sono stati sospesi oltre 900 cantieri, pari al 70% del totale.

