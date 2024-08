Nuovo record nel secondo trimestre del 2024. Con un +6% rispetto al trimestre precedente il fatturato del gruppo Rational raggiunge 294,8 milioni di euro. Nei primi sei mesi del 2024, il fatturato è stato di 581,2 milioni di euro, il 4% in più rispetto ai 560,8 milioni dell'anno precedente.

Gli effetti della crisi degli appalti negli anni fiscali precedenti sono stati il principale motore dell'insolito andamento degli ordini. Gli anni 2021 e 2022 sono stati caratterizzati, infatti, da un anticipo degli ordini e da un rapido aumento degli ordini in giacenza. Con il miglioramento della situazione degli approvvigionamenti e della capacità di consegna, è stato possibile ridurre con successo gli elevati livelli di ordini in giacenza.

Rational: record di fatturato con 294,8 milioni di euro nel secondo trimestre 2024

Crescita per Rational: domanda elevata dall'Asia e aumento dei ricavi

«Solo nella prima metà del 2023 siamo riusciti a ridurre gli ordini in sospeso di 85 milioni di euro. Il successo della crescita, nonostante l'elevato valore dell'anno precedente, è quindi un risultato notevole», aggiunge il direttore finanziario Jörg Walter. Alla fine di giugno, gli ordini in sospeso sono rimasti stabili a circa 120 milioni di euro.

Nel primo semestre del 2024, Rational ha registrato un’elevata domanda dall'Asia, con sviluppi positivi in Cina e Giappone che hanno contribuito a una crescita del 13% nella regione. Anche l'America del Nord e l'America Latina hanno superato l'anno precedente, rispettivamente del 6 e del 7%. In Europa (Germania esclusa) i diversi risultati ottenuti dai singoli paesi hanno fatto sì che i ricavi siano pari a quelli dell’anno precedente.

I ricavi delle vendite del gruppo di prodotti iVario hanno continuato a consolidare il successo dei primi anni, con un aumento dell'11% dopo sei mesi. Nello stesso periodo, il gruppo di prodotti iCombi ha registrato un aumento del 3% dei ricavi di vendita.

Rational: ridotti i costi del venduto e aumenta il margine EBIT

Sul fronte dei costi, Rational prevede che quelli relativi a materie prime e componenti si stabilizzeranno al livello attuale. Nella prima metà del 2024 il costo del venduto è diminuito leggermente, - 3%, rispetto al periodo precedente. Il margine lordo è aumentato di 2,8 punti percentuali, raggiungendo il 58,9%. Questo andamento favorevole del margine lordo ha influenzato positivamente l'EBIT (utile prima del risultato finanziario e delle imposte). Nonostante i costi operativi siano aumentati a un ritmo più rapido rispetto ai ricavi delle vendite, l'EBIT è cresciuto del 10%, raggiungendo 149,0 milioni di euro nella prima metà del 2024. Ciò si traduce in un margine EBIT del 25,6%.

Nel frattempo il numero dei dipendenti sale a 2.657. «Riteniamo che esista un notevole potenziale di mercato non sfruttato per i nostri prodotti e servizi e siamo consapevoli che i nostri sistemi di cottura richiedano spesso una guida. Per sfruttare questo potenziale, abbiamo bisogno di personale di vendita focalizzato sul cliente, che faccia conoscere ai clienti la nostra tecnologia, fornisca formazione agli utenti e assistenza in caso di domande o difficoltà», spiega il Dr. Peter Stadelmann. Proprio per questo negli ultimi 12 mesi il Gruppo ha assunto 170 nuovi dipendenti.

Rational: leader nella soddisfazione dei clienti nel 2024

L’obiettivo di Rational è, da sempre, quello di fornire il massimo beneficio alle persone che lavorano nelle cucine professionali. «Per raggiungere questo obiettivo, chiediamo regolarmente ai nostri clienti se raccomanderebbero Rational ai loro partner commerciali, amici o conoscenti. Il risultato si riflette nel Net Promoter Score, o NPS», spiega il Ceo di Rational. Con un NPS di 60 punti nel 2024, l'azienda mantiene la sua posizione di leader nella soddisfazione dei clienti. In base ai dati forniti da Rational, i gruppi di pari livello ottengono in genere un punteggio compreso tra 30 e 40 punti.

«Apprezziamo molto il feedback costruttivo dei nostri clienti, uno strumento indispensabile per poterci focalizzare in quelle aree in cui abbiamo margine di miglioramento nel soddisfare le loro aspettative per un servizio di prima classe e di alta qualità. Prendiamo sul serio questo feedback e stiamo implementando miglioramenti concreti», aggiunge Stadelmann.

Per l'intero anno 2024, Rational ha confermato le previsioni di crescita dei ricavi di vendita in una fascia percentuale medio-alta a una cifra. L'azienda prevede un margine EBIT nella parte superiore dell'attuale intervallo di previsione, indicando un leggero miglioramento rispetto all'anno precedente. «Questo è dovuto principalmente all'andamento positivo del margine lordo, che dovrebbe superare le previsioni iniziali per l'anno fiscale 2024», conclude Jörg Walter.

