Ferragosto da sogno: menu esclusivi e location da favola nei VRetreats

Ferragosto, una giornata dedicata alla tradizione, al piacere e al benessere, rappresenta l'occasione perfetta per una cena estiva indimenticabile. VRetreats, la prestigiosa collezione di hotel di lusso di VOIhotels, trasforma questo giorno speciale in un'esperienza straordinaria. Di seguito, gli appuntamenti e i menu delle strutture alberghiere della catena.

Atlantis Bay - Taormina

Il 15 agosto, Atlantis Bay di Taormina invita a celebrare Ferragosto nella suggestiva Baia delle Sirene. L'evento "Under the Sea Party" inizia con un aperitivo in spiaggia alle ore 20:00, seguito da una cena di gala alle 20:30. La serata sarà arricchita da intrattenimento e spettacolari fuochi d’artificio.

Menu di Ferragosto

Veli di Ricciola marinata alla Barbabietola, Melone in osmosi, Bottarga di Tonno e gel di Mela verde

Risotto Acquerello mantecato con cremolata di Astice, Salicornia ed emulsione di Aglio nero

Ravioli in farcia di Patata acida su raguttino di Scorfano rosso e Tartufo nero

Rombo scottato al Timo su vellutata di Crescione, morbido di Patata viola e glassa all’Arancia

Buffet di Dolci

Prezzo: 160 euro a persona (inclusa una bottiglia di vino siciliano). Dress Code: Azzurro per gli uomini e paillettes per le donne.

Mazzarò Sea Palace - Taormina

Immersi nei profumi e nei colori del mare cristallino, la sera del 14 agosto gli ospiti del Mazzarò Sea Palace sono invitati a festeggiare un Ferragosto “cinematografico”. A partire dalle 19:30, potranno godere del “CineMazzarò”, seguito da una cena che unisce tradizione e creatività, con intrattenimento musicale dal vivo.

Menu di Ferragosto

Tartare di Gambero, cremoso alla Mandorla e Passion Fruit

Triglia scottata, Provola affumicata, Pomodoro, Capperi e Olive

Risotto carnaroli Acquerello mantecato all’Astice e Limone

Darna di Dentice, Zucchina verde e Mentuccia

Gran buffet di dolci

Prezzo: 150 euro a persona (vini esclusi). Dress Code: da “Red Carpet”.

Ca' di Dio - Venezia

Al Ca' di Dio, il 15 agosto, la cena di Ferragosto diventa un'esperienza magica. La serata inizia con un drink di benvenuto al Bar Alchemia, immersi in un'atmosfera incantevole e raffinata. Il Menu Arsenale "Special Edition Ferragosto" presso il VERO Restaurant, sotto la guida dello Chef Luigi Lionetti, offre un tripudio di sapori ed emozioni.

Aperitivo di benvenuto presso il Bar Alchemia

Miss Lama Cocktail, accompagnato da Ostrica all'Anguria, Tartare di Gambero Rosso e Gazpacho di Pomodoro

Prezzo: 50 euro a persona

Menu Arsenale "Special Edition Ferragosto" al VERO Restaurant

Aperitivo Veneziano

Bon Bon di Gamberi, zuppetta di Olive, Caviale e Mandorla

Seppia cotta e cruda, Mela verde, Ricci di mare e Salicornia

Cappelletti di Parmigiano Vacche Rosse, Astice e Tartufo

La mia Triglia

Cioccolato, Caffè, Nocciola e Arancia

120 euro a persona (bevande non incluse)

Il Tornabuoni - Firenze

Nel cuore di Firenze, Il Tornabuoni celebra questa ricorrenza al ristorante Il Magnifico con un Menu firmato dallo chef Simone Tarchi. Gli ospiti possono brindare con il cocktail "Summer Red Carpet", a base di purea di lamponi, liquore di ciliegia e Champagne Gardet Brut.

Menu di Ferragosto



Tartare di Mazzancolle, crema di Burrata, Pistacchi e Cracker di Tapioca al Basilico, Olio al Prezzemolo

Tagliolino fatto in casa con Uova del Casentino, salsa Cacciucco, Cozze e Vongole

Cocco, Lime, Sorbetto al Limone del Nostro Pasticcere

Donna Camilla Savelli - Roma

Il 15 agosto, al Donna Camilla Savelli, gli ospiti possono godere di una giornata intera di celebrazioni. Si inizia con un ricco buffet a colazione, seguito da un pranzo à la carte che esplora sapori freschi e stagionali. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 17:30, il giardino accoglie gli ospiti per uno snack informale. La serata si anima con musica dal vivo e aperitivo, culminando in una cena à la carte che celebra l'essenza della cucina estiva. Dall'alba al tramonto, ogni momento è un'opportunità per assaporare il meglio della festa.

