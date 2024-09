Hotel pieni e clienti (molto) soddisfatti: l'estate 2024 di RHC Group

Un'estate caratterizzata da una piena occupazione e da un'alta soddisfazione degli ospiti: questo è il quadro degli ultimi mesi per gli hotel del RHC Group. In particolare, i resort di Taormina e della Costiera amalfitana, come La Plage Resort, Hotel Raito e Relais Paradiso, hanno registrato risultati eccellenti, senza trascurare l'eccezionale successo di Palazzo Montemartini Rome.

Da Taormina alla Costiera amalfitana: RHC Group conquista il cuore dei viaggiatori

Il dato più eclatante è l'indice di soddisfazione del cliente, che a Taormina ha registrato il 96% con 8 punti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e a Vietri sul Mare il 93% con 7 punti in più, con una occupazione che ha toccato punte da tutto esaurito in diversi momenti della stagione, registrando presenze da tutto il mondo, con particolare riferimento a Stati Uniti, Italia e Nord Europa ma anche da Australia, Brasile, Canada ed Est Europa.

«Nei mesi scorsi abbiamo impostato alcune attività specifiche dedicate proprio all'accoglienza e gestione dei nostri ospiti e al coinvolgimento di tutti i reparti delle nostre strutture - afferma Giuseppe Marchese, ceo di RHC Group. Anticipare le esigenze di ospiti che viaggiano in tutto il mondo è ormai fondamentale: per questo, sin dalla prenotazione si instaura un dialogo diretto anche con figure dedicate all'interno del nostro staff, così da cogliere tutte le esigenze e proporre suggerimenti personalizzati. I risultati non si sono fatti attendere grazie anche al coinvolgimento di tutti i reparti, alla posizione d'eccellenza delle nostre realtà, alla ristorazione di qualità e agli altri servizi connessi». RHC Group ha, infatti, messo in campo mezzi e risorse al servizio degli ospiti e dello staff, combinando intelligenza artificiale e contatto umano, con la possibilità da una parte di monitorare ogni singola richiesta dell'ospite, con immediata risposta e soddisfazione durante il soggiorno, dall'altra coinvolgere i collaboratori dei vari reparti anche attraverso una comunicazione interna con avatar creati ad hoc.

