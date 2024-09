Vacanze in Italia per i giornali americani: Costa d'Amalfi bocciata, Cilento promosso

La Campania, terra di bellezze naturali e culturali uniche, è al centro dell'attenzione della stampa internazionale. Se da un lato la Costiera Amalfitana, da sempre icona del turismo di lusso, finisce sotto accusa per il sovraffollamento e l'impatto ambientale, dall'altro il Cilento emerge come una perla nascosta, celebrata dal New York Times.

Se il Washington Post boccia la Costa d'Amalfi, il Nyt invece elogia il Cilento Foto: shutterstock

Il Washington Post ha, infatti, recentemente dipinto un quadro poco lusinghiero della Costiera Amalfitana, definendola un "parco a tema per turisti" alle prese con l'overtourism. Le immagini idilliache condivise sui social media, che hanno reso la Costiera una meta ambita dal jet set internazionale, nascondono una realtà ben diversa. Il sovraffollamento, il traffico caotico e la mancanza di infrastrutture adeguate stanno mettendo a dura prova l'ecosistema e la qualità della vita degli abitanti.

Secondo esperti del settore, la colpa non è solo dei turisti, ma anche di una gestione del turismo poco attenta. La mancanza di un piano di regolamentazione e la crescita esponenziale del turismo di massa hanno portato la Costiera Amalfitana a un punto di saturazione.

Mentre la Costiera Amalfitana fa i conti con le conseguenze del successo, il Cilento, sempre in provincia di Salerno ma meno noto al turismo di massa, si sta facendo strada sulla scena internazionale. Il New York Times ha recentemente dedicato un lungo reportage a questa splendida area, definendola un "segreto ben custodito". Il Cilento offre paesaggi incontaminati, borghi caratteristici, una cucina genuina e un ritmo di vita più lento. È una destinazione ideale per chi cerca un'esperienza autentica e lontano dalle folle.

