La farina di larve è un nuovo alimento: arriva l'autorizzazione dell'Ue

La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio della farina di larve intere di Tenebrio molitor (nota come larva gialla della farina) trattata con raggi UV, inserendola tra i "novel food" riconosciuti dall'Ue. Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore venti giorni dopo.

Ok della Commissione europea alla farina di larve intere di Tenebrio molitor: è un nuovo alimento

Per i prossimi cinque anni, la commercializzazione sarà esclusiva della società francese Nutri'Earth, salvo che altre aziende ottengano autorizzazioni specifiche o il consenso dell'attuale titolare. La decisione ha suscitato polemiche nel Parlamento europeo: un'obiezione all'autorizzazione, promossa dagli eurodeputati Alexander Bernhuber (Ppe) e Laurence Trochu (Ecr), è stata respinta dalla commissione Ambiente (Envi).

I "novel food" sono alimenti che non hanno avuto un consumo significativo prima del maggio 1997 e includono cibi innovativi, sostanze nuove o ingredienti derivati da fonti alternative. La polvere di Tenebrio molitor rappresenta un'opportunità per diversificare l'offerta alimentare e promuovere fonti proteiche sostenibili.

