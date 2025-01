Esselunga inaugura il secondo supermercato a Modena dopo 25 anni di attesa

Dopo 25 anni, battaglie legali, l'intervento dell'Antitrust e due sentenze storiche, Esselunga ha inaugurato il suo secondo supermercato a Modena, in Strada Canaletto Sud. Il punto vendita, di 2.500 metri quadri con un parcheggio da 477 posti auto, è il simbolo della conclusione di una vicenda iniziata nel 2000, quando il fondatore Bernardo Caprotti acquistò l'area per espandere la presenza del gruppo nella città emiliana.

Dopo l'acquisto dell'area, restava da acquisire un piccolo appezzamento di terra appartenente all'ex fallimento Rizzi, la cui cubatura era indispensabile per la realizzazione del supermercato.Caprotti arrivò a offrire 22 miliardi di lire, ma il terreno fu invece acquistato da Coop Estense per una cifra leggermente superiore. Per venticinque anni, l'area dell'ex Consorzio Agrario rimase abbandonata, ridotta a un cumulo di macerie. La vicenda dell'area ha visto Coop Estense condannata per abuso di posizione dominante nel 2014, episodio raccontato nel libro "Falce e Carrello" di Caprotti, esposto nei corner del negozio. «È un momento importante per la nostra azienda - ha dichiarato Gabriele Villa, direttore generale di Esselunga -: so che lui (Caprotti, ndr) ci teneva tantissimo a questo supermercato di Modena e sarebbe stata una grandissima emozione per lui poter essere qui a tagliare il nastro».

L'inaugurazione ha visto la partecipazione di centinaia di modenesi, autorità locali, e atleti del Team Esselunga. Presenti al taglio del nastro Marina Caprotti, presidente esecutivo del gruppo, e il sindaco Massimo Mezzetti. Il nuovo supermercato è parte di un progetto di riqualificazione dell'Ex Consorzio Agrario su un'area di 54mila metri quadri, che include edilizia residenziale, un parco, uffici, percorsi ciclopedonali e tre rotatorie. La struttura occupa 136 dipendenti, di cui 84 nuove assunzioni locali, e ospita un Bar Atlantic, un'enoteca con 800 etichette, oltre 15.000 referenze e 200 ricette gastronomiche.

