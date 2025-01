Inflazione stabile, ma il carrello della spesa rallenta: si spera nei saldi

I dati Istat relativi ai prezzi al consumo di dicembre mostrano un indice generale di inflazione stabile, con un aumento dell'1,3% su base annua. Il carrello della spesa evidenzia un rallentamento, registrando un +1,9% su base tendenziale rispetto al +2,3% della rilevazione precedente.

Il carrello della spesa ha subito un rallentamento a dicembre 2024

Questo andamento riflette una stabilità in un contesto caratterizzato da consumi poco dinamici e una propensione al risparmio da parte delle famiglie, influenzate da un clima di fiducia incerto per i prossimi mesi. Tale incertezza è legata anche alle tensioni geopolitiche in corso. I saldi invernali potrebbero tuttavia rappresentare un'opportunità per sostenere le vendite, offrendo segnali di ripresa.

Secondo Federdistribuzione, per stimolare la domanda interna fondamentale per la crescita economica del Paese, è essenziale migliorare il clima di fiducia delle famiglie. In questa direzione, gli interventi previsti dalla legge di Bilancio, mirati a sostenere i redditi più bassi, rappresentano un passo positivo.

«Le imprese della Distribuzione moderna - sottolineano dalla Federazione - continuano a svolgere un ruolo centrale, garantendo un'offerta di qualità accessibile e contribuendo allo sviluppo economico nazionale. Attraverso investimenti mirati, queste aziende favoriscono l'occupazione, l'innovazione e il supporto alle filiere del made in Italy, incidendo anche sulla rigenerazione urbana e sul contrasto alla desertificazione commerciale».

