Lombardia, ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali

L'altalena, fra conferme e smentite, è terminata: «Oggi pomeriggio - ha detto stamattina all'inaugurazione della fiera agricola di Montichiari, il presidente della Lombardia Attilio Fontana - firmo il decreto per la nomina di Debora Massari ad Assessore Regionale al Turismo, moda e grandi eventi» Stop. La figlia di Iginio, il più famoso e celebrato pasticcere d'Italia, prende il posto di Barbara Mazzali, in quota Fratelli d'Italia.

Debora Massari

Nomina a sorpresa e contesto politico

Il blitz di Fontana è avvenuto a sorpresa (la nomina era stata prevista nella giunta di lunedì prossimo, e anticipata anche da Italia a Tavola) dopo il susseguirsi di voci e pressioni che rischiavano di aprire un confronto politico all'interno della maggioranza di centrodestra dagli esiti imprevedibili.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

La Mazzali siederà nell'aula del Pirellone come semplice consigliere regionale, mentre ne uscirà Giorgio Bontempi che in futuro potrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretario. «L'obiettivo è quello di rilanciare le iniziative regionali - è stato detto di recente dagli esponenti di Fratelli d'Italia - in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026».

Il legame della famiglia Massari con la politica e il mondo del dolce

Lo stretto legame fra la famiglia Massari e le sorelle Meloni, Arianna e la Presidente del Consiglio Giorgia, è noto tant'è che nelle visite in città, il Capo del Governo ha fatto spesso tappa nella pasticceria di via Veneto. Debora Massari (cinquant'anni portati benissimo), assieme al fratello Nicola, gestisce le attività manageriali e l'immagine dell'impero bresciano del dolce e affianca anche il padre nelle trasmissioni televisive.

di Renato Andreolassi