Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 24 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:02 | 115270 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

Lombardia, ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali

Nomina annunciata dal presidente lombardo Fontana: Debora Massari, figlia del celebre Iginio, è nominata Assessore Regionale al Turismo, Moda e grandi eventi. Una nomina a sorpresa anche in chiave Olimpiadi 2026

 
24 ottobre 2025 | 16:14

Lombardia, ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali

Nomina annunciata dal presidente lombardo Fontana: Debora Massari, figlia del celebre Iginio, è nominata Assessore Regionale al Turismo, Moda e grandi eventi. Una nomina a sorpresa anche in chiave Olimpiadi 2026

24 ottobre 2025 | 16:14
 

L'altalena, fra conferme e smentite, è terminata: «Oggi pomeriggio - ha detto stamattina all'inaugurazione della fiera agricola di Montichiari, il presidente della Lombardia Attilio Fontana - firmo il decreto per la nomina di Debora Massari ad   Assessore Regionale al Turismo, moda e grandi eventi» Stop. La figlia di Iginio, il più famoso e celebrato pasticcere d'Italia, prende il posto di Barbara Mazzali, in quota Fratelli d'Italia.

Debora Massari Lombardia ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali

Debora Massari

Nomina a sorpresa e contesto politico

Il blitz di Fontana è avvenuto a sorpresa (la nomina era stata prevista nella giunta di lunedì prossimo, e anticipata anche da Italia a Tavola) dopo il susseguirsi di voci e pressioni  che rischiavano di aprire un confronto politico all'interno della maggioranza di centrodestra dagli esiti imprevedibili. 

Lombardia ufficiale il cambio in giunta: Debora Massari prende il posto della Mazzali

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

La Mazzali siederà nell'aula del Pirellone come semplice consigliere regionale, mentre ne uscirà Giorgio Bontempi che in futuro potrebbe ricoprire il ruolo di sottosegretario. «L'obiettivo è quello di rilanciare le iniziative regionali - è stato detto di recente dagli esponenti di Fratelli d'Italia - in vista delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026».

Il legame della famiglia Massari con la politica e il mondo del dolce

Lo stretto legame fra la famiglia Massari e le sorelle Meloni, Arianna e la Presidente del Consiglio Giorgia, è noto tant'è che nelle visite in città, il Capo del Governo ha fatto spesso tappa nella pasticceria di via Veneto. Debora Massari (cinquant'anni portati benissimo), assieme al fratello Nicola, gestisce le attività manageriali e l'immagine dell'impero bresciano del dolce e affianca anche il padre nelle trasmissioni televisive. 

di Renato Andreolassi

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Debora Massari Assessore Regionale Lombardia Turismo Moda grandi eventi Iginio Massari giunta regionale Pirellone Barbara Mazzali
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Robo
Siggi
Pane Nostrum
Forst
Robo
Siggi
Pane Nostrum
Forst
Antinori
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025