Faak, a Milano arriva il brunch del weekend secondo Viviana Varese

Faak vuole essere la perfetta alternativa per chi lavora, ha fretta o non ha voglia di cucinare. Oltre la colazione, il pranzo e la cena, da febbraio il sabato e la domenica si può fare un brunch. Dalle 11:00 alle 15:00 la clientela ha a disposizione due ricchi menu, uno a 35 euro e il secondo a 45 oppure un menu “à la carte”.

Viviana Varese propone due menu per il brunch da Faak

Cos'è Faak?

Faak è il locale di Viviana Varese, “Cibo e Vino a Ribellione Naturale”, inaugurato l'anno scorso aprile a Milano, in via Arnaldo da Brescia 5. Il nuovo progetto di Viviana Varese è un luogo dallo spirito ribelle che rompe gli schemi. Faak è un locale popolare, con un prezzo medio e una proposta di qualità: un concept innovativo, fuori dagli schemi rivolto a un pubblico vario, che si adatta alla vita dinamica del quartiere.

Una “fabbrica artigianale” del cibo divisa tra pasticceria, panificazione e pizza, brace e una grande attenzione per il vino. Dalla colazione alla cena, è un locale per una pausa gustosa e un laboratorio con vendita diretta di prodotti a marchio proprio. Il menu varia, a seconda del momento della giornata e la cottura privilegia forno e brace. Risultato: un locale con diverse anime e una sola regola, il piacere di mangiare e bere bene.

Brunch, il menu

Cosa si può gustare durante il fine settimana? Chi opta per un menu à la carte può assaggiare le bombette pugliesi o il pan brioche con la fassona. Le uova diventano omelette, al tegamino, strapazzate accompagnate dal cavolo viola fermentato o da altre prelibatezze. Per gli amanti del caffe: il caffè filtrato etiope o l'espresso brasiliano. Per il menu a 35 euro si può avere un piatto con le uova oppure un piatto salato, un croissant o a scelta un dolce. Il tutto accompagnato da una bevanda. Faak ospita 40 coperti e si arricchisce anche di un dehors durante la bella stagione. È il nero l'elemento base del progetto: tonalità che, come una lavagna, consente di alternare cartelli divertenti e colorati, elementi di design, come la seduta Rey di Hay, inseriti tra materiali semplici come ferro, legno nero e ceramica. Abbiamo apprezzato molto i piatti colorati che provengono dalla Colombia: il vetro è unito a una pietra lavica. Ideali per un servizio perfetto.

Faak

Via Arnaldo da Brescia 5 - 20159 Milano (Mi)

Tel +39 02 38323510

