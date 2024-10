Il fuoco sacro di Viviana Varese: da Faak brace e verdure superstar

Quando pensi al cibo, immagini subito qualcosa di ordinario? Beh, Viviana Varese è qui per smentirti! Con il suo nuovo progetto Faak "Cibo e Vino a Ribellione Naturale", situato nel cuore pulsante di Milano in via Arnaldo da Brescia 5, la chef stellata porta la cucina a un livello completamente diverso. Dimentica i soliti piatti, qui la brace è protagonista, e i vegetali diventano i veri re del menu. Viviana non si accontenta di stupire solo per un pasto, Faak è pasticceria, panetteria, bar, ristorante e laboratorio. E non solo: ogni momento della giornata è l’occasione perfetta per assaporare una delle sue creazioni culinarie, dalla colazione alla cena, con un pizzico di ribellione... ovviamente naturale!

La chef Viviana Varese di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale (Foto: Azzurra Primavera)

L’atmosfera rock di Faak

Faak non è solo un ristorante, è un’esperienza. Il locale ha un’atmosfera rock che si sposa perfettamente con la filosofia di Viviana Varese: ribellione, ma con stile! Qui, la tradizione culinaria incontra la modernità, con un twist che ti fa venir voglia di tornare ancora e ancora. Che tu stia cercando una colazione leggera o una cena sostanziosa, Faak ha tutto quello che ti serve, e lo fa con una dose extra di personalità.

La sala di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale (Foto: Azzurra Primavera)

La brace: l’anima del menu di Faak

Se c’è una cosa che Viviana Varese ha reso chiara, è che la brace è il cuore pulsante del nuovo menu. Non si tratta solo di carne alla griglia, qui tutto, dalle verdure al pesce, viene esaltato dal fuoco. E non parliamo di una semplice cottura: la chef gioca con la brace come un artista con la sua tela, creando abbinamenti che stupiscono per il loro gusto e complessità. Ad esempio, se pensi che le carote siano noiose, preparati a cambiare idea: il diaframma con carote al bbq e crema di carote è un’esplosione di sapori, dove la dolcezza naturale delle carote si combina perfettamente con il gusto intenso della carne. O ancora, l’anatra con rapa rossa bruciata e crema di rapa rossa piccante è una sinfonia di contrasti che ti farà sentire come se stessi mangiando il piatto di un’altra dimensione.

Tarte Tatin di pomodorini datterini di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Sedano rapa bruciato, crema di sedano rapa, tartare di manzo fassone piemontese e uovo
Rapa rossa bruciata, anatra e crema di rapa rossa piccante di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Patata alla cenere alla carbonara con guanciale di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Pan brioche con tartare di fassona piemontese e maionese alla senape di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Moscardini alla Luciana su crostone di pane di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Barbabietola, radicchio e mandorla di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale
Crème brûlée alla vaniglia e pepe jamaica di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale

E poi c’è il pesce, che diventa una vera celebrazione grazie alla cottura alla brace. Il baccalà leggermente cotto con salsa pil pil è un esempio perfetto di come la semplicità possa diventare pura magia quando trattata con maestria. Il polpo con patata alla cenere, salmoriglio, maionese al limone e salicornia? È un viaggio di sapori freschi e intensi che ti farà desiderare di vivere in riva al mare, ogni giorno.

Faak: il paradiso a pranzo e a cena

Giornata intensa? Faak ha pensato anche a te! Il menu del giorno è perfetto per chi cerca una pausa pranzo gustosa ma leggera. Le insalate e i piatti freddi sono l’ideale per chi vuole mantenere uno stile di vita sano, senza rinunciare al gusto. E se sei più un tipo da "piatto deciso", non preoccuparti, ci sono le patate alla cenere pronte a deliziarti con il loro sapore affumicato. Se invece preferisci una cena più rilassata e conviviale, Faak trasforma completamente la sua offerta serale. Qui è tutto pensato per la condivisione. Dalle piccole porzioni ai grandi piatti, c’è sempre qualcosa di nuovo da provare. Uno dei piatti che non puoi assolutamente perdere è il foie gras bruciacchiato su crostone di pane con composta di albicocca e timo, una delizia che fa ballare le papille gustative. E per i più coraggiosi c’è l’ossobuco al bbq con diaframma, tartare di Fassona piemontese, cipollotto, maionese alla senape e neve all’aceto, un piatto che ti farà rivalutare il concetto stesso di barbecue.

Le pizze di Faak: ode alla tradizione con un twist moderno

Non potevano mancare le pizze, il primo grande amore di Viviana Varese. La chef porta la sua passione per i lievitati a un livello superiore, con un impasto che lievita per 48 ore e garantisce una consistenza perfetta. Le pizze sono suddivise in tre categorie: rosse (con pomodoro San Marzano), gialle (pomodoro giallo ciliegino campano) e bianche. Tra le nuove proposte spicca la pizza Fichi, realizzata con mozzarella di Agerola, prosciutto crudo di Parma, fichi e rucola. Un’esplosione di sapori dolci e salati che ti faranno innamorare al primo morso. E per chi ama i sapori più intensi, c’è la Tonno e cipolle, con tonno Campisi e cipolla al bbq, che ti farà rivalutare il concetto di pizza gourmet.

I dolci di Faak: la ciliegina sulla torta

Dopo un pasto così ricco di sapori, non puoi certo rinunciare ai dolci. Faak ti offre una varietà di dolci fatti in casa, come la pastiera napoletana o il gelato artigianale, perfetti per concludere in bellezza il pranzo. Ma se hai voglia di qualcosa di davvero speciale per la sera, prova il pane inzuppato nella panna e uova, con caramello al bbq, fichi freschi, gelato al caramello e limone. È il dolce che non sapevi di desiderare, ma di cui non potrai più fare a meno.

Faak a casa tua: anche a Natale!

Non vuoi uscire di casa? Nessun problema! Grazie al servizio delivery tramite Cosaporto, puoi ricevere direttamente a casa le specialità di Faak, comprese le pizze e i dolci. E per il periodo natalizio, Faak ha pensato a tutto: pacchi regalo aziendali e panettoni artigianali realizzati con grani autoctoni e lievitazione lenta. Il panettone agli agrumi e quello all’albicocca e timo saranno i protagonisti delle tue feste.

Il banco di Faak-Cibo e Vino a Ribellione Naturale (Foto: Azzurra Primavera)

Insomma, Faak è molto più di un ristorante: è un'esperienza culinaria a 360 gradi che celebra la biodiversità italiana e la dieta mediterranea. Con un menu che si rinnova e una proposta versatile, Faak è pronto a stupire i palati di tutti, dal pranzo veloce alla cena gourmet. Se non l’hai ancora provato, cosa aspetti?

Faak “Cibo e Vino a Ribellione Naturale”

Via Arnaldo da Brescia 5 - 20159 Milano

Tel 340 1352676