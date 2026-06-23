Bilancio ESG Esselunga: 7,6 miliardi di valore generato e obiettivi al 2030

Esselunga rafforza il proprio impegno sui temi Esg (ambientali, sociali e di governance) presentando i risultati raggiunti nel 2025 e il nuovo Piano di Sostenibilità 2026-2030, che definirà le priorità strategiche dei prossimi anni. L’obiettivo è integrare sempre più la sostenibilità nel modello di business, generando valore per l’economia, le persone e i territori. Secondo l’analisi degli impatti generati lungo l’intera catena del valore, nel 2025 Esselunga ha contribuito alla creazione di 7,6 miliardi di euro di Pil attraverso effetti diretti, indiretti e indotti.

Nel 2025 Esselunga ha contribuito a generare 7,6 miliardi di euro di Pil

L’impatto occupazionale è stato pari a oltre 109.000 posti di lavoro attivati nel Paese, mentre il reddito da lavoro distribuito alle famiglie ha superato 3,2 miliardi di euro. Il contributo fiscale versato dal Gruppo ha raggiunto 421 milioni di euro. I dati evidenziano inoltre un significativo effetto moltiplicatore: per ogni euro di valore creato dall’azienda se ne generano altri 2,8 nell’economia italiana, mentre per ogni collaboratore Esselunga vengono attivati circa tre posti di lavoro lungo la filiera.

Persone, formazione e sostegno alle comunità

Le persone rappresentano un elemento centrale della strategia aziendale. Il 94% dei collaboratori è assunto con contratto a tempo indeterminato e dal 2018 sono state erogate circa 4 milioni di ore di formazione, di cui oltre 536.000 nel 2025.

Sul fronte sociale, il programma Amici di Scuola e dello Sport ha generato dal 2015 un valore complessivo superiore a 169 milioni di euro, coinvolgendo oltre 250.000 studenti e insegnanti. Nel 2025, attraverso una raccolta fondi realizzata con il catalogo Fìdaty, Esselunga e i suoi clienti hanno destinato oltre 1,7 milioni di euro a Fondazione AIRC per sostenere la ricerca oncologica pediatrica.

Lotta allo spreco alimentare ed economia circolare

L’impegno contro lo spreco alimentare continua a rappresentare una priorità. Grazie alla collaborazione con Fondazione Banco Alimentare e numerose organizzazioni territoriali, nel 2025 sono stati donati oltre 3,7 milioni di pasti, equivalenti a più di 1.800 tonnellate di alimenti. Alla partnership con Too Good To Go è invece attribuito il recupero di 125.000 pasti dal 2021. Importanti anche i risultati nell’ambito dell’economia circolare: nel 2025 sono state raccolte oltre 12,4 milioni di bottiglie in Pet, più di 118.000 chilogrammi di capsule di caffè esauste e oltre 76.000 chilogrammi di oli vegetali usati.

Un punto di riciclo di bottiglie in Pet di Esselunga

Ambiente, qualità e obiettivi al 2030

Sul fronte ambientale, Esselunga ha investito oltre 11 milioni di euro in interventi di efficientamento energetico. Inoltre, il 92% del peso delle confezioni dei prodotti a marchio è composto da materiali riciclati, riciclabili o compostabili. Gli impianti fotovoltaici installati hanno raggiunto quota 87. La qualità resta un elemento distintivo dell’azienda: nel 2025 sono stati analizzati oltre 73.000 campioni per garantire sicurezza alimentare e tracciabilità lungo la filiera. Circa l’88% dei prodotti a marchio è realizzato in Italia.

Il nuovo Piano di Sostenibilità punta entro il 2030 a ridurre del 30% lo spreco alimentare, valutare secondo criteri ESG oltre il 90% dei fornitori ad alto impatto, donare più di 20 milioni di pasti e aumentare del 10% le referenze donabili, consolidando il percorso di crescita sostenibile del Gruppo.