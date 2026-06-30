Spighe Verdi, premiati 97 comuni italiani che puntano sulla sostenibilità

Sono 97 i comuni rurali italiani che hanno ottenuto la Spiga Verde. I riconoscimenti sono stati assegnati nei giorni scorsi a Roma per iniziativa di Confagricoltura e dell'organizzazione internazionale Fee foundation for environmental education. Le Spighe, ricordiamo, vengono assegnate per aver avviato nel 2025 politiche di sviluppo rurale sostenibile, per l'efficientamento energetico graduale di tutti gli edifici pubblici, la tutela del territorio, i percorsi ciclabili e pedonali, la cura del reticolo idrico e del verde pubblico. Premi anche per il rinnovo dell'arredo urbano, per i progetti di "Comune amico delle api" e per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto e delle bici elettriche.

Spighe Verdi, riconoscimento a 97 comuni italiani

In Lombardia sono due i municipi che possono appuntare la "Spiga Verde" al petto: Sant'Alessio con Vialone, in provincia di Pavia, e Ome, nel Bresciano. Due realtà situate su sponde opposte della regione locomotiva d'Italia. Sant'Alessio con Vialone, nel Pavese, poco più di 1.000 abitanti, è dedito soprattutto alla coltivazione dei cereali e all'allevamento dei bovini; Ome, invece, si trova nel cuore delle eccellenti bollicine di Franciacorta. «Per noi si tratta di un riconoscimento legato alla tutela dell'ambiente rurale - sottolinea Gianluigi Vimercati Castellini, imprenditore vinicolo e nel mondo dell'agriturismo di Ome - e per questo è particolarmente significativo. Ciò contribuisce a generare un turismo più consapevole, incentivando l'economia nei piccoli borghi rurali e dando così ulteriore risalto alle eccellenze del territorio».

Una strada non facile che sta dando i suoi frutti, sperando che altri comuni possano seguire gli esempi virtuosi di enti locali che hanno poche migliaia di abitanti. «Questa benemerenza, assegnataci per il quarto anno consecutivo, è importante - ha rimarcato a sua volta il sindaco di Ome, Alberto Vanoglio - perché le nostre sono realtà fondamentali per la loro storia, il legame con la terra, le tradizioni enogastronomiche e le aziende locali. La crescita del turismo rurale è segno di una rinnovata attenzione dei viaggiatori alla sostenibilità e all'accoglienza semplice e curata». Insomma, una forma alternativa di vacanza che è in costante crescita, sostenuta e riconosciuta con il classico simbolo della terra: la spiga, segno di pace e pane, alimento primario per una buona vita.

Ecco, di seguito, la lista completa (in ordine alfabetico) dei 97 comuni premiati con la Spiga Verde:

Acqui Terme (Al)

Agropoli (Sa)

Alba (Cn)

Andora (Sv)

Andria (Bt)

Ascea (Sa)

Barolo (Cn)

Barone Canavese (To)

Belcastro (Cz)

Bibbona (Li)

Bisceglie (Bt)

Borgio Verezzi (Sv)

Bra (Cn)

Caluso (To)

Canale Monterano (Rm)

Candia Canavese (To)

Canelli (At)

Capaccio Paestum (Sa)

Carignano (To)

Cariati (Cs)

Carovigno (Br)

Castagneto Carducci (Li)

Castellaneta (Ta)

Castiglione della Pescaia (Gr)

Centallo (Cn)

Cherasco (Cn)

Chiusa di Pesio (Cn)

Conca della Campania (Ce)

Crosia (Cs)

Deruta (Pg)

Esanatoglia (Mc)

Farigliano (Cn)

Foiano di Val Fortore (Bn)

Gaeta (Lt)

Gamalero (Al)

Gambassi Terme (Fi)

Gavi (Al)

Gioia dei Marsi (Aq)

Grottammare (Ap)

Grosseto (Gr)

Guarene (Cn)

Gubbio (Pg)

Lavagna (Ge)

Locri (Rc)

Maruggio (Ta)

Massa Lubrense (Na)

Matelica (Mc)

Miglierina (Cz)

Modica (Rg)

Moio della Civitella (Sa)

Monforte d'Alba (Cn)

Mondolfo (Pu)

Montecastrilli (Tr)

Montecassiano (Mc)

Montefalco (Pg)

Monteforte Cilento (Sa)

Montegiordano (Cs)

Montagnana (Pd)

Montelupone (Mc)

Morro Reatino (Ri)

Narzole (Cn)

Nardò (Le)

Norcia (Pg)

Nova Siri (Mt)

Numana (An)

Ome (Bs)

Orbetello (Gr)

Ostuni (Br)

Parma (Pr)

Pisticci (Mt)

Poirino (To)

Pontinia (Lt)

Porto Tolle (Ro)

Positano (Sa)

Pralormo (To)

Ragusa (Rg)

Rivodutri (Ri)

Roseto Capo Spulico (Cs)

Sabaudia (Lt)

San Felice Circeo (Lt)

San Salvo (Ch)

Sanremo (Im)

Santa Maria del Cedro (Cs)

Santo Stefano Belbo (Cn)

Sant'Alessio con Vialone (Pv)

Scheggino (Pg)

Sellia Marina (Cz)

Senigallia (An)

Sirolo (An)

Todi (Pg)

Tortoreto (Te)

Trebisacce (Cs)

Trevi (Pg)

Troia (Fg)

Villapiana (Cs)

Vittoria (Rg)

Volpedo (Al)

Di Renato Andreolassi