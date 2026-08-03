La Fondazione Qualivita ha rinnovato il Comitato scientifico per il triennio 2026-2028, confermando alla presidenza Paolo De Castro, economista agrario, già ministro delle Politiche agricole e parlamentare europeo. Ne fanno parte docenti, ricercatori, professionisti ed esponenti dei Consorzi di tutela, chiamati a mettere in relazione competenze giuridiche, economiche, sociali, ambientali e manageriali.

Dalla tutela delle Ig alla Dop economy

Il rinnovo del Comitato arriva in una fase in cui il sistema delle Indicazioni geografiche è chiamato a occuparsi di questioni sempre più ampie: dalla sostenibilità allo sviluppo rurale, passando per innovazione, turismo e gestione dell’offerta. È l’orizzonte racchiuso nel concetto di Dop economy, introdotto da Qualivita nel 2018 e poi entrato nel lessico Treccani per descrivere il valore economico, sociale, culturale e territoriale prodotto dalle filiere Dop e Igp. Da qui l’intenzione di avvicinare maggiormente ricerca accademica ed esperienza dei Consorzi di tutela. Uno dei primi progetti sarà l’“Handbook of Research on Geographical Indications and the Dop economy”, un manuale internazionale dedicato allo studio delle Indicazioni geografiche e del loro ruolo nell’organizzazione delle filiere e nello sviluppo dei territori.

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Un ponte tra ricerca, Consorzi e filiere

«Vogliamo rafforzare il dialogo tra la ricerca scientifica, le filiere Dop e Igp e il patrimonio di competenze maturato nel tempo dai Consorzi di tutela - ha commentato Cesare Mazzetti, presidente della Fondazione Qualivita. L’Italia rappresenta già un punto di riferimento internazionale nella gestione delle Ig e deve consolidare questo ruolo anche sul piano della conoscenza, dell’innovazione e della ricerca. La collaborazione sviluppata negli anni con il ministero dell’Agricoltura e, in particolare, con Ismea, Crea e il mondo universitario può contribuire alla costruzione di una vera diplomazia scientifica delle Ig : una rete internazionale fondata sulla condivisione delle conoscenze, sul confronto tra sistemi e sulla cooperazione tra Paesi, capace di rafforzare il modello europeo e la tutela delle Ig a livello globale».

Cesare Mazzetti, presidente della Fondazione Qualivita

«La pluralità delle personalità e delle competenze presenti nel nuovo Comitato rappresenta un importante valore aggiunto per tutto il sistema delle Dop e Igp - ha aggiunto Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Qualivita. La riforma europea e le norme approvate negli ultimi anni costituiscono un punto di partenza per una nuova fase delle Ig. In questa transizione il contributo della ricerca sarà fondamentale per comprendere i cambiamenti, valutarne gli effetti e fornire alle istituzioni e alle filiere strumenti adeguati per affrontare le sfide future».

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Chi fa parte del nuovo Comitato scientifico