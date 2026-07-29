Tra le aziende italiane partecipanti sono arrivati ben 175 riconoscimenti, suddivisi in 107 premi a una stella, 48 premi a due stelle e 20 premi a tre stelle. I risultati celebrano la varietà e il livello qualitativo delle eccellenze agroalimentari italiane. Il prossimo 8 settembre, durante l’evento “La Notte del Gusto” negli spazi di gres art 671 a Bergamo, saranno annunciati i migliori prodotti italiani nelle categorie dedicate alle aree regionali, alle Città Creative Unesco per la Gastronomia, ai prodotti Dop e Igp e al premio assegnato dal pubblico. La stessa sede della riuscitissima prima edizione della manifestazione. I vincitori assoluti di Great Taste 2026 saranno invece proclamati il 15 settembre a Londra, durante la cerimonia dei Golden Fork al Battersea Arts Centre.