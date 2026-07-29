ECCELLENZE
Great Taste in Italy 2026 da record: migliaia di prodotti in gara e 175 premiati
Great Taste 2026 ha registrato numeri record con oltre 15mila prodotti valutati da 800 esperti. Assegnati 175 premi a prodotti italiani in attesa della proclamazione dei migliori durante la serata del gusto a Bergamo l'8 settembre
La nuova edizione di Great Taste in Italy 2026 ha raggiunto risultati senza precedenti, confermandosi tra le competizioni internazionali più rilevanti dedicate ai prodotti alimentari di qualità. Sono stati oltre 15.000 prodotti presentati da 3.919 aziende provenienti da 116 Paesi, valutati da una giuria composta da più di 800 esperti del settore food.
I premi Great Taste 2026 assegnati ai prodotti italiani
Tra le aziende italiane partecipanti sono arrivati ben 175 riconoscimenti, suddivisi in 107 premi a una stella, 48 premi a due stelle e 20 premi a tre stelle. I risultati celebrano la varietà e il livello qualitativo delle eccellenze agroalimentari italiane. Il prossimo 8 settembre, durante l’evento “La Notte del Gusto” negli spazi di gres art 671 a Bergamo, saranno annunciati i migliori prodotti italiani nelle categorie dedicate alle aree regionali, alle Città Creative Unesco per la Gastronomia, ai prodotti Dop e Igp e al premio assegnato dal pubblico. La stessa sede della riuscitissima prima edizione della manifestazione. I vincitori assoluti di Great Taste 2026 saranno invece proclamati il 15 settembre a Londra, durante la cerimonia dei Golden Fork al Battersea Arts Centre.
Great Taste 2026, tutti i prodotti italiani che hanno conquistato le 3 stelle
Qui i 20 prodotti italiani che hanno conquistato le 3 stelle Great Taste in Italy, e che saranno presenti coi propri produttori alla kermesse di Bergamo.
- Miele di Barena - Apicoltura Marangon, Ronzella (Ro)
- Finocchiona Igp - Salumificio Silvano Mori, Torniella (Gr)
- Cacio al miele di castagno e polline - Caseificio dei Barbi, Montalcino (Si)
- Riserva del Fondatore - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)
- Riserva del Fondatore Special Edition - Caseificio Il Fiorino, Roccalbegna (Gr)
- Blu di Bufala Quattro Portoni - La Mediterranea, Pontirolo Nuovo (Bg)
- Ravioli ricotta e spinaci - Pastificio Dar Gallinaro, Roma (Rm)
- Pecorino Toscano Dop Stagionato - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)
- Il Petroso - Pecorino stagionato in grotta - Rocca Toscana Formaggi, Roccastrada (Gr)
- Aceto di Mele - Agricola Due Vittorie, Medolla (Mo)
- Formaggio Vacche Rosse - Antica Corte delle Vacche Rosse, Campegine (Re)
- Mousse di latte - Caseificio Comellini, Castelfranco Emilia (Mo)
- Asiago DOP Stravecchio - Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Asiago (Vi)
- Brenta Oro - Latterie Vicentine, Bressanvido (Vi)
- Gorgonzola Dop Dolce mezza forma al cucchiaio - Nuova Castelli, Reggio Emilia (Re)
- Gran Riserva Piccante Nero Igor - Igor Gorgonzola, Cameri (No)
- Panettone Milano Alto - MiTo’21, Milano (Mi)
- Granola di Nocciole Piemonte - Tastëlanghe, Cerretto Langhe (Cn)
- Caciocavallo affinato in grotta - Masseria La Lunghiera, Castel del Monte (Ba)
- Distillato di Pala di Fico d’India Santa Spina Fumigata - Pala, Santa Maria di Licodia (Ct)