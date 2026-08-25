È morta Carla Villa Meregalli, moglie del presidente Giuseppe Meregalli e madre di Marcello. Per decenni è stata al fianco della famiglia alla guida del Gruppo Meregalli, storica realtà della distribuzione italiana di vino, distillati e Champagne, nata a Monza nel 1856 e oggi attiva soprattutto nel canale Horeca. La sua è stata una presenza discreta, ma strettamente legata alla storia dell'azienda e dell'Enoteca Meregalli di Monza, che ha guidato per molti anni.

Askanews Addio a Carla Villa Meregalli, figura storica del Gruppo Meregalli

Carla Villa Meregalli al fianco della famiglia

Fin dagli inizi dell'attività, Carla ha condiviso con il marito un lungo percorso umano e imprenditoriale, accompagnando la crescita del Gruppo e mantenendo nel tempo rapporti con produttori, famiglie, clienti e collaboratori. Il suo ruolo si è sviluppato soprattutto attraverso queste relazioni, in una realtà che nel corso di oltre un secolo e mezzo è passata dalla vendita di vino alla costruzione di una struttura distributiva articolata. Nel 2026 il Gruppo Meregalli celebra infatti 170 anni di attività nel mondo del vino.

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Una parte importante della sua storia professionale è legata all'Enoteca Meregalli di Monza, che Carla ha guidato per molti anni. Qui ha rappresentato un punto di riferimento per clienti e collaboratori, mettendo a disposizione passione, competenza e attenzione. Un'attività a diretto contatto con il pubblico che si affiancava alla dimensione distributiva del Gruppo. Oggi il Gruppo Meregalli opera nel canale Horeca con una struttura dedicata alla distribuzione di vino, distillati e Champagne e conta sei sedi in Italia e all'estero.

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