Dopo tre anni di chiusura, la Piramide Cestia torna visitabile con un percorso rinnovato. Dal 4 settembre al 31 ottobre il monumento sarà aperto, con appuntamenti diurni e serali e visite su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

La Piramide Cestia di Roma riapre al pubblico dopo 3 anni

Piramide Cestia: storia e riqualificazione del monumento

Il monumento funebre di Gaio Cestio Epulone fu costruito tra il 18 e il 12 a.C. ed è l’unico edificio superstite della moda egizia diffusa nell’Urbs dopo la trasformazione dell’Egitto in provincia romana. Gli interventi, realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell’ambito del Pnrr - Caput Mundi, hanno interessato l’area archeologica. «Con questo intervento - dichiara la soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro - il Pnrr conferma il suo valore non solo come strumento di conservazione del patrimonio culturale, ma anche come occasione per renderlo più accessibile e vicino al pubblico. La riqualificazione della Piramide Cestia migliora concretamente l'accoglienza, la sicurezza e l'accessibilità del sito, permettendo di restituire ai cittadini e ai visitatori un'esperienza di visita più ricca e inclusiva».

Nuova illuminazione e percorso accessibile

Tra gli elementi distintivi figura un nuovo impianto di illuminazione, progettato per valorizzare l’architettura della Piramide, la camera funeraria e gli apparati decorativi. Il sistema favorisce una lettura efficace del monumento anche nelle aperture serali. Il progetto comprende una nuova pavimentazione per l’accessibilità, la sistemazione delle aree verdi e il rifacimento dell’impianto di irrigazione. Sono stati installati pannelli informativi e riqualificate le recinzioni. All’accesso da piazzale Ostiense sono stati sostituiti il cancello e il corrimano lungo la scalinata. «In questo intervento - afferma la responsabile del monumento, Barbara Rossi - abbiamo seguito un principio preciso: migliorare ogni aspetto della visita nel rispetto dell'identità del monumento. Anche il nuovo sistema di illuminazione è studiato con questa finalità: accompagnare lo sguardo del visitatore, evidenziando i volumi della Piramide e gli affreschi della camera funeraria senza alterarne la percezione».

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Visite gratuite alla Piramide Cestia