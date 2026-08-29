DOPO I LAVORI
La Piramide Cestia riapre dopo tre anni: nuova luce e visite gratuite a Roma
Dopo tre anni riapre la Piramide Cestia: dal 4 settembre al 31 ottobre visite gratuite diurne e serali. Nuova illuminazione, accessibilità e riqualificazione raccontano il rilancio del monumento romano nel cuore di Roma
Dopo tre anni di chiusura, la Piramide Cestia torna visitabile con un percorso rinnovato. Dal 4 settembre al 31 ottobre il monumento sarà aperto, con appuntamenti diurni e serali e visite su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.
Piramide Cestia: storia e riqualificazione del monumento
Il monumento funebre di Gaio Cestio Epulone fu costruito tra il 18 e il 12 a.C. ed è l’unico edificio superstite della moda egizia diffusa nell’Urbs dopo la trasformazione dell’Egitto in provincia romana. Gli interventi, realizzati dalla Soprintendenza Speciale di Roma nell’ambito del Pnrr - Caput Mundi, hanno interessato l’area archeologica. «Con questo intervento - dichiara la soprintendente Speciale di Roma Daniela Porro - il Pnrr conferma il suo valore non solo come strumento di conservazione del patrimonio culturale, ma anche come occasione per renderlo più accessibile e vicino al pubblico. La riqualificazione della Piramide Cestia migliora concretamente l'accoglienza, la sicurezza e l'accessibilità del sito, permettendo di restituire ai cittadini e ai visitatori un'esperienza di visita più ricca e inclusiva».
Nuova illuminazione e percorso accessibile
Tra gli elementi distintivi figura un nuovo impianto di illuminazione, progettato per valorizzare l’architettura della Piramide, la camera funeraria e gli apparati decorativi. Il sistema favorisce una lettura efficace del monumento anche nelle aperture serali. Il progetto comprende una nuova pavimentazione per l’accessibilità, la sistemazione delle aree verdi e il rifacimento dell’impianto di irrigazione. Sono stati installati pannelli informativi e riqualificate le recinzioni. All’accesso da piazzale Ostiense sono stati sostituiti il cancello e il corrimano lungo la scalinata. «In questo intervento - afferma la responsabile del monumento, Barbara Rossi - abbiamo seguito un principio preciso: migliorare ogni aspetto della visita nel rispetto dell'identità del monumento. Anche il nuovo sistema di illuminazione è studiato con questa finalità: accompagnare lo sguardo del visitatore, evidenziando i volumi della Piramide e gli affreschi della camera funeraria senza alterarne la percezione».
Visite gratuite alla Piramide Cestia
La riapertura consente di conoscere nuovamente uno dei monumenti più riconoscibili della Roma antica attraverso un percorso di conservazione, sicurezza e accessibilità. Le visite gratuite, diurne e serali, saranno disponibili dal 4 settembre al 31 ottobre, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.