Complessivamente, lo stanziamento è di oltre 1,4 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle imprese dell'acquacoltura lombarda e le associazioni di pescatori. I fondi arrivano dalla Regione. «La pesca e l'acquacoltura - afferma l'assessore alla Caccia e Pesca, Alessandro Beduschi - rappresentano un patrimonio economico, ambientale e culturale della Lombardia che merita di essere sostenuto con strumenti concreti. Con questi provvedimenti investiamo sulle imprese che innovano, ma anche sul volontariato e sulle associazioni che ogni giorno si prendono cura dei nostri fiumi e dei nostri laghi, contribuendo alla conservazione della biodiversità e alla diffusione della cultura della pesca responsabile».