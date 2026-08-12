L’indice dei prezzi rileva come la divisione di spesa legata ai servizi di alloggio e ristorazione continui a trainare il rialzo inflazionario stagionale. Il caro-vacanze tocca direttamente i bilanci delle famiglie italiane e dei viaggiatori, rendendo più onerosi i pernottamenti in albergo, le soste nei B&B e la fruizione della ristorazione commerciale. A questo quadro si affianca la spinta proveniente dal settore dei trasporti. I servizi di trasporto registrano un incremento annuale dell’1,6% (contro il +1,1% dell'anno precedente). Per quanto riguarda il trasporto aereo, sebbene volare risulti ancora marginalmente più economico rispetto a dodici mesi fa, la riduzione delle tariffe si è notevolmente ridotta: la contrazione dei biglietti aerei si attesta al -5,6%, a fronte del marcato -10,3% osservato nel luglio 2025.