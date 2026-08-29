METE PREFERITE
Settembre allunga l’estate degli italiani: 10 milioni ancora in viaggio
A settembre saranno 10 milioni gli italiani in vacanza, con una spesa media di 760 euro. Il mare resta la meta preferita, ma crescono soggiorni in città d’arte e montagna. La Toscana è la regione più scelta.
Settembre si conferma un mese scelto dagli italiani per le vacanze, con 10 milioni di persone che prevedono almeno un periodo di ferie nel mese. La spesa media stimata raggiunge 760 euro. Il dato emerge dall’Osservatorio Confturismo Confcommercio, realizzato con Swg. Sono 2,8 milioni gli italiani che prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni scelgono soggiorni compresi tra 3 e 5 pernottamenti. Gli altri programmano una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti.
Mare, città d’arte e montagna: le destinazioni preferite
Il mare resta la destinazione più richiesta, indicata dal 41% dei viaggiatori. Seguono le grandi città d’arte, scelte dal 26%, e la montagna, con il 18%. il 71% degli italiani resterà in Italia, mentre il 23% raggiungerà un altro Paese europeo e il 6% viaggerà fuori dall’Europa. Tra le regioni italiane, la Toscana occupa il primo posto, davanti a Campania ed Emilia Romagna. In Europa, la Spagna precede Francia e Grecia. Gli alberghi rappresentano la soluzione ricettiva, con il 30% delle preferenze. Seguono le seconde case (25%), i B&B (17%), le case in affitto (11%), gli agriturismi (6%) e i villaggi vacanze o resort (5%).
Chi viaggia a settembre
Gli over 55 costituiscono il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani con il 35% e dalla fascia 35-54 anni. La propensione è maggiore nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (40%), rispetto a Nord-Est (36%) e Sud e Isole (35%).
«È sempre più il clima - commenta Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio - a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell’estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze».