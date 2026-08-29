Settembre si conferma un mese scelto dagli italiani per le vacanze, con 10 milioni di persone che prevedono almeno un periodo di ferie nel mese. La spesa media stimata raggiunge 760 euro. Il dato emerge dall’Osservatorio Confturismo Confcommercio, realizzato con Swg. Sono 2,8 milioni gli italiani che prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni scelgono soggiorni compresi tra 3 e 5 pernottamenti. Gli altri programmano una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti.

Il mare italiano sarà la meta del 41% dei 10 milioni di italiani in vacanza a settembre

Mare, città d’arte e montagna: le destinazioni preferite

Il mare resta la destinazione più richiesta, indicata dal 41% dei viaggiatori. Seguono le grandi città d’arte, scelte dal 26%, e la montagna, con il 18%. il 71% degli italiani resterà in Italia, mentre il 23% raggiungerà un altro Paese europeo e il 6% viaggerà fuori dall’Europa. Tra le regioni italiane, la Toscana occupa il primo posto, davanti a Campania ed Emilia Romagna. In Europa, la Spagna precede Francia e Grecia. Gli alberghi rappresentano la soluzione ricettiva, con il 30% delle preferenze. Seguono le seconde case (25%), i B&B (17%), le case in affitto (11%), gli agriturismi (6%) e i villaggi vacanze o resort (5%).

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Chi viaggia a settembre

Gli over 55 costituiscono il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani con il 35% e dalla fascia 35-54 anni. La propensione è maggiore nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (40%), rispetto a Nord-Est (36%) e Sud e Isole (35%).

Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio