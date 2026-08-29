Vacanze 2026, record negli agriturismi: in campagna 1,85 milioni di ospiti

Il controesodo segna la conclusione delle vacanze per i 19 milioni di italiani che hanno scelto agosto per partire. Il bilancio Coldiretti/Ixè fotografa una stagione caratterizzata da una spesa media di 834 euro a persona e da una crescita dell’interesse per le vacanze in campagna.

Tempo di rientro per i 19 milioni di italiani che hanno scelto agosto per le proprie vacanze

Vacanze agosto 2026: spesa media di 834 euro

La spesa media per le ferie è stata di 834 euro a persona, con differenze tra i vacanzieri. Il 32% ha speso meno di 500 euro, mentre il 38% si è collocato tra 500 e 1.000 euro. Un 5% ha superato i 2.000 euro. La durata media delle vacanze è stata di 10 giorni. Il 28% degli italiani è rimasto fuori casa da quattro giorni a una settimana, mentre il 25% ha scelto un periodo compreso tra una e due settimane. Il 13% ha optato per soggiorni brevi, fino a tre giorni, confermando la presenza di formule di viaggio differenti per durata e budget.

Agriturismi in crescita: 1,85 milioni di ospiti

L’agosto 2026 ha segnato il record storico delle presenze nelle campagne. Secondo l’analisi Campagna Amica Terranostra, gli agriturismi italiani hanno accolto circa 1,85 milioni di ospiti, per complessivi 6,5 milioni di pernottamenti e una permanenza media di circa 3,5 notti. Nel 2026, le presenze negli oltre 26mila agriturismi sono aumentate del 4,5% rispetto all’anno precedente. La vacanza in campagna si conferma apprezzata per il contatto con la natura, la qualità del cibo e la possibilità di conoscere produzioni e tipicità locali.

Nel 2026, le presenze negli oltre 26mila agriturismi sono aumentate del 4,5% rispetto all’anno precedente

Il cibo pesa sul budget delle vacanze

Il cibo ha avuto un ruolo centrale nelle scelte dei vacanzieri. Oltre un terzo del budget estivo è stato destinato alla tavola, superando persino la quota riservata all’alloggio. Il dato evidenzia il peso crescente della componente gastronomica nell’esperienza turistica italiana. A sostenere questa tendenza è soprattutto il turismo esperienziale: un italiano adulto su due ha partecipato durante l’estate ad attività collegate alle produzioni e alle specialità dei territori visitati.

Pubblicità

Degustazioni e turismo del cibo