300MILA EURO
Valorizzare territori e comunità locali: in Lombardia nuovi contributi alle Pro Loco
Con uno stanziamento di 300mila euro, la misura della Regione punta a sostenere circa 700 associazioni attive in metà dei comuni lombardi: aiuti fino a 3mila euro, con domande aperte dal 1° al 30 settembre
Arrivano gratis dove spesso non ce la fanno le istituzioni pubbliche. Sono le Pro Loco e a loro è destinato un ulteriore finanziamento di 300mila euro della Regione Lombardia per valorizzare il territorio e le comunità locali. Fondi da richiedere al più presto.
Il ruolo delle Pro Loco nelle comunità locali
«È un riconoscimento molto importante - rimarca Varinia Andreoli, consigliere dell'Unpli, Unione Pro Loco lombarde - perché la Regione apprezza in tal modo il lavoro svolto da circa 700 associazioni attive in metà dei 1500 comuni lombardi. È un incentivo che riguarda non solo la tutela del territorio, ma pure l'economia delle piccole realtà locali: dai produttori di formaggi, ai salumi, carni, dolci, paste e addetti all'artigianato artistico. Un premio soprattutto per i volontari che vengono così sostenuti nel continuare a promuovere le iniziative delle - spesso - minuscole comunità locali. Donne e uomini, tanti giovanissimi, che operano con passione e competenza».
Contributi fino a 3.000 euro: domande dal 1° settembre
L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3mila euro per beneficiario, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori. La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2026.
«Le Pro Loco - commenta l’assessore al Turismo lombarda Debora Massari - arrivano dove spesso la promozione tradizionale è assente: conoscono i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare un aiuto concreto a chi opera tutto l’anno, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota. È un patrimonio di competenze e presenza sul territorio che per il nostro turismo ha un valore importante». Anche perché investire nelle Pro Loco significa investire nella capacità dei territori di fare rete, promuovere eventi, valorizzare tradizioni, prodotti tipici e patrimonio culturale.