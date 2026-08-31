Valorizzare territori e comunità locali: in Lombardia nuovi contributi alle Pro Loco

Arrivano gratis dove spesso non ce la fanno le istituzioni pubbliche. Sono le Pro Loco e a loro è destinato un ulteriore finanziamento di 300mila euro della Regione Lombardia per valorizzare il territorio e le comunità locali. Fondi da richiedere al più presto.

300mila euro di contributi per le Pro Loco lombarde (in foto alcuni volontari della Pro Loco di Gorgonzola)

Il ruolo delle Pro Loco nelle comunità locali

«È un riconoscimento molto importante - rimarca Varinia Andreoli, consigliere dell'Unpli, Unione Pro Loco lombarde - perché la Regione apprezza in tal modo il lavoro svolto da circa 700 associazioni attive in metà dei 1500 comuni lombardi. È un incentivo che riguarda non solo la tutela del territorio, ma pure l'economia delle piccole realtà locali: dai produttori di formaggi, ai salumi, carni, dolci, paste e addetti all'artigianato artistico. Un premio soprattutto per i volontari che vengono così sostenuti nel continuare a promuovere le iniziative delle - spesso - minuscole comunità locali. Donne e uomini, tanti giovanissimi, che operano con passione e competenza».

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Contributi fino a 3.000 euro: domande dal 1° settembre

L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione, equamente ripartito tra i soggetti ammessi fino a un importo massimo di 3mila euro per beneficiario, con l'obiettivo di sostenere concretamente le realtà che, ogni giorno, contribuiscono alla promozione turistica, culturale e sociale dei territori. La misura è rivolta alle associazioni e alle Unioni delle Pro Loco regolarmente iscritte all'Albo regionale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 1° settembre e fino al 30 settembre 2026.

L'assessore al Turismo di Regione Lombardia Debora Massari