Scopri Lily Beach Resort alle Maldive: nuova esclusiva di Idee per viaggiare

Il 2025 inizia in grande per Idee per Viaggiare, che arricchisce la propria offerta con un autentico gioiello alle Maldive: Lily Beach Resort & SPA 5 stelle. Situato sull’incantevole isola di Huvahendhoo nell’atollo di Ari Sud, il resort entra a far parte dell’esclusiva selezione del tour operator per il mercato italiano, che ora vanta quattro strutture in esclusiva: due alle Maldive e due a Dubai.

Lily Beach Resort

Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, commenta entusiasta: «A un anno dalla nostra prima esclusiva alle Maldive con Sun Siyam Iru Veli, ampliamo ulteriormente la nostra offerta nell'arcipelago, una delle destinazioni più amate dai nostri clienti. Con l'aggiunta del Lily Beach Resort, ci confermiamo come leader nell’area, intercettando le esigenze di una clientela raffinata e up-level».

Il Lily Beach Resort & SPA sarà al centro di un articolato piano di promozione che coinvolgerà sia attività digitali che fam trip, per permettere agli agenti di viaggio di vivere direttamente l’esperienza unica del resort. «Offriamo diverse combinazioni di viaggio, anche con voli diretti da ITA Airways e abbinamenti con destinazioni come Doha, Dubai, Abu Dhabi o Sri Lanka” aggiunge Curzi. La selezione di esclusive Idee per viaggiare è già visibile sul sito.

Il Lily Beach Resort & SPA offre un’esperienza di lusso totale grazie al programma Platinum Plan, un all-inclusive che risponde alle necessità di ogni tipo di ospite, dai coppie in cerca di romanticismo a famiglie con bambini. Quattro ristoranti e altrettanti bar, ognuno con un'offerta gastronomica d’eccellenza, un wellness center esclusivo presso la Tamara Spa e una zona overwater dedicata al benessere fanno parte dell’esperienza all-inclusive. Inoltre, la struttura offre zone dedicate: la Fun Zone per famiglie con bambini e la Quiet Zone, un’oasi di pace per chi cerca tranquillità e privacy. Un servizio con assistenza 7/24 di Idee per viaggiare, che garantisce agli ospiti il massimo comfort durante il soggiorno.

Fondata nel 1995, Idee per Viaggiare è un tour operator d’eccellenza specializzato in viaggi su misura e destinazioni lontane. Con una sede innovativa nel cuore di Roma e un'offerta di alta qualità, è il brand di riferimento per i viaggiatori più esigenti. Il tour operator ha recentemente ampliato il suo raggio d'azione, acquisendo brand storici come Marcelletti, specializzato in America Latina, e Chinasia, conosciuto per le sue esperienze su misura in Cina. Con questo nuovo resort, Idee per Viaggiare conferma la sua posizione di leader nell’offerta di esperienze di lusso e personalizzate, a partire dalle Maldive fino a Dubai e oltre!

