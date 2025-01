A Milano, dal 25 febbraio al 3 marzo, torna la Fashion Week Donna

La Settimana della Moda di Milano si prepara a stupire ancora una volta con un evento straordinario che promette di essere il fiore all'occhiello della stagione: la Collezione Donna Autunno/Inverno 2025/26, in programma dal 25 febbraio al 3 marzo. Questo imperdibile appuntamento segna il cuore pulsante della moda mondiale, con ben 161 eventi in calendario che si preannunciano ricchi di creatività e innovazione.

Milano Fashion Week Donna 2025

Nel dettaglio, ci saranno 56 sfilate fisiche, tra cui spiccano due doppie, accanto a 5 sfilate digitali che combinano tecnologia e alta moda per un'esperienza contemporanea. Non mancheranno le 67 presentazioni, di cui 7 su appuntamento, che offriranno momenti più intimi e riservati per scoprire le nuove collezioni. A completare il quadro, 26 eventi speciali che stanno già alimentando curiosità e aspettative altissime.

Ma il vero fermento è legato ai debutti d'eccezione che caratterizzeranno questa edizione. Il palcoscenico milanese accoglierà tre nuovi protagonisti destinati a ridefinire l'identità di grandi maison: Walter Chiapponi per Blumarine, Matteo Tamburini per Tod's e Adrian Appiolaza per Moschino. I loro esordi sono attesissimi e promettono di portare una ventata di novità, tra visioni audaci e rispetto per le tradizioni dei rispettivi brand.

