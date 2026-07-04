“La trota e il Verdicchio”, a Sefro torna l'evento dedicato ai sapori del borgo

A Sefro, piccolo borgo dell'entroterra maceratese, nelle Marche, torna "La trota e il Verdicchio", manifestazione dedicata a due prodotti che identificano questo angolo di Appennino: la trota e il Verdicchio di Matelica. L'edizione 2026 è in programma l'11 e 12 luglio con un calendario che intreccia gastronomia, vino, natura e benessere. L'evento fa parte del Grand Tour delle Marche, promosso da Anci Marche e Tipicità, ed è cofinanziato dal Galpa Marche nell'ambito del programma Feampa.

A Sefro, l'11 e 12 luglio, torna “La trota e il Verdicchio”

Sefro è un paese che vive in stretto rapporto con l'acqua. Il torrente Scarzito attraversa il centro abitato, mentre tutt'intorno si estende la Valle della Scurosa, da cui partono itinerari verso la grotta del Beato Bernardo e l'altopiano di Montelago. È proprio questo ambiente ad aver favorito una tradizione che ha fatto del borgo la "capitale della trota". Il salmonide continua infatti a essere uno dei prodotti più rappresentativi della valle e occupa un posto centrale nella cucina locale, grazie anche alle sue caratteristiche nutrizionali e alla versatilità che ne ha favorito una rilettura in chiave contemporanea.

Detto questo, il programma dell'evento si aprirà sabato 11 luglio con "Sorgenti d'eccellenza", cena condotta da Justin Mattera durante la quale saranno premiate le realtà che hanno contribuito alla valorizzazione del territorio. Il menu sarà dedicato alla trota, proposta insieme ai sapori dell'entroterra marchigiano e in abbinamento al Verdicchio di Matelica, mentre nel corso della serata saranno annunciati i vincitori dell'edizione 2026 di "Sorgenti d'Eccellenza".

Sefro, piccolo borgo dell'entroterra maceratese

La mattina di domenica 12 luglio sarà invece dedicata al forest bathing. Barbara Migliorelli guiderà un'esperienza inserita nel progetto "Bagni di Marche", accompagnando i partecipanti in un percorso immerso nel bosco attraverso il contatto con la natura e gli stimoli sensoriali. La manifestazione si concluderà in serata con l'Aperitrota, appuntamento che propone la trota in una veste contemporanea. La musica sarà affidata al dj Fabrizio Minuz, mentre le proposte gastronomiche porteranno la firma dello staff Faustina, guidato da Marta Pierozzi, e di Paolo Pistola con la sua Nicchia dei Sapori, entrambi impegnati a interpretare il prodotto simbolo di Sefro attraverso preparazioni dedicate.