A Bergamo, in Piazza Dante Alighieri, nel cuore della città, sta per aprire un nuovo spazio dedicato alla ristorazione serale e all'intrattenimento. Si chiama “Casa Costez dining club” e prenderà vita, da fine ottobre, negli spazi dell'ex Balzer Globe. Un progetto che mette insieme cucina, musica e spettacolo, con l'idea di accompagnare la serata dalla cena fino a tarda ora. Il locale nasce dall'esperienza dei fratelli Paolo e Francesco Battaglia, già protagonisti di diversi progetti legati al marchio Costez. Un percorso iniziato in Franciacorta con l'Hotel Costez, formula che unisce DJ bar e club, e proseguito a Ponte di Legno con il 75 Costez, ristorante con musica e show. In estate il gruppo ha inoltre portato il proprio format a Castrezzato, con La Caleta Hotel Costez, insieme a una serie di eventi.

Fabrizio Albini guiderà la cucina del nuovo Casa Costez

A Bergamo un dining club aperto quattro sere a settimana

Il nome scelto per il nuovo progetto definisce già il suo posizionamento: Casa Costez dining club sarà prima di tutto un ristorante, aperto esclusivamente a cena, ma con una seconda dimensione legata alla musica e all'intrattenimento. L'apertura è prevista da mercoledì a sabato, quattro sere alla settimana, con programmi differenti a seconda del giorno. Durante la settimana l'offerta sarà orientata a una dimensione più informale, mentre nel fine settimana il progetto assumerà un carattere più strutturato, anche attraverso musica e spettacoli. A occuparsi della cucina sarà lo chef bresciano Fabrizio Albini, allievo di Gualtiero Marchesi. Il menu non è ancora stato presentato, ma l'idea annunciata è quella di costruire una proposta capace di seguire il ritmo della serata, con una cucina più easy nei giorni feriali e una proposta più articolata nel weekend.

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Il progetto si inserisce in una zona di Bergamo dove la proposta diurna e quella dell'aperitivo sono già consolidate, cercando però di intercettare un momento diverso della giornata: quello che comincia dopo cena e prosegue con musica e intrattenimento. Casa Costez sarà articolata in diverse sale e disporrà di tre console, elementi pensati per permettere una programmazione musicale differenziata. Non mancheranno inoltre live music, show e altri appuntamenti, anche se gran parte della programmazione resta ancora da definire. È proprio questa doppia funzione, ristorante e spazio per l'intrattenimento, a caratterizzare il nuovo indirizzo. Non un semplice locale notturno e nemmeno un ristorante tradizionale, ma un format che prova a tenere insieme i due momenti della serata senza separarli.

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Un nuovo capitolo per il progetto Costez

L'apertura di Bergamo rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso dei fratelli Battaglia, che negli ultimi anni hanno sviluppato il marchio Costez attraverso format diversi per località e pubblico, mantenendo però il rapporto tra ristorazione, musica e socialità. Per Casa Costez, la sfida sarà ora quella di adattare questo modello al centro di Bergamo, in una location già conosciuta dal pubblico cittadino e con una proposta concentrata sulle ore serali.