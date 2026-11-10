Nel cuore del Val di Noto (Sr), all'interno del Braccialieri Resort, si sviluppa l'esperienza gastronomica di Dodici Zappe, il ristorante guidato dall'executive chef Francesco Giura. La tenuta sorge in un paesaggio agricolo dominato da ulivi secolari, dove l'ospitalità si fonda sul legame diretto con la terra e sulla valorizzazione della cucina siciliana contemporanea. Il nome stesso del locale rende omaggio alla memoria contadina: "dodici zappe" richiamo infatti all'antica unità di misura utilizzata un tempo dai braccianti per la gestione dell'irrigazione dei campi.

L'executive chef Francesco Giura durante la preparazione dei lievitati d'autore e dei prodotti da forno stagionali

L'esperienza in tenuta: dall'olio d'oliva extravergine alla tavola

Il percorso alla scoperta della tenuta ha visto protagonisti professionisti del settore food e comunicazione gastronomica, coinvolti in una giornata immersiva tra le coltivazioni della struttura. La passeggiata tra gli olivi secolari ha permesso di approfondire la cultura dell'olio e le pratiche agricole locali, culminando nella degustazione dell'olio della tenuta per analizzarne i descrittori sensoriali e il legame con il suolo siracusano. La dimensione conviviale è proseguita con un pranzo strutturato in tre fasi distinte - il fuoco, la cucina e il dolce - pensate dallo chef per raccontare la materia prima in chiave essenziale.

La brigata di Dodici Zappe all'opera negli spazi all'aperto del Braccialieri Resort durante la giornata immersiva tra gli ulivi secolari

La nuova carta invernale dell'executive chef Francesco Giura

La giornata si è conclusa nel palmeto della tenuta con la presentazione della nuova carta invernale. Il menu prende il via da tre amuse-bouche, tra cui spicca la Foglia sicula, boccone nato come ricerca durante l'evento Identità Golose e inserito nell'offerta stagionale. Il percorso prosegue con quattro tipologie di panificati d'autore, due antipasti, due primi e due secondi, prima di chiudersi con pre-dessert e dessert. Gli ortaggi di stagione e le materie prime vegetali restano il fulcro della proposta, secondo una visione in cui la tecnica esalta i sapori primari. Come evidenziato dallo stesso Francesco Giura, l'intento della proposta è quello di costruire una dimensione conviviale giocando con gli ingredienti e le cotture.

I momenti dedicati al "fuoco" e alla griglia, uno dei passaggi chiave del percorso gastronomico conviviale ideato dall'executive chef Francesco Giura La colazione allestita attorno alla storica macina in pietra, simbolo della memoria contadina e dell'eredità rurale che definiscono la tenuta La mise en place della tavola conviviale all'ombra del pergolato, immersa nei paesaggi agricoli del Val di Noto e arricchita dai dettagli dell'olio della tenuta ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): I momenti dedicati al "fuoco" e alla griglia, uno dei passaggi chiave del percorso gastronomico conviviale ideato dall'executive chef Francesco Giura La colazione allestita attorno alla storica macina in pietra, simbolo della memoria contadina e dell'eredità rurale che definiscono la tenuta La mise en place della tavola conviviale all'ombra del pergolato, immersa nei paesaggi agricoli del Val di Noto e arricchita dai dettagli dell'olio della tenuta

Filosofia gastronomica e radici contadine nel Val di Noto