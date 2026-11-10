CUCINA SICILIANA
Pane, fermentazioni e memoria rurale: la visione di Francesco Giura a Dodici Zappe
A pochi minuti da Noto (Sr), il ristorante Dodici Zappe del Braccialieri Resort ha presentato la nuova carta invernale firmata dall'executive chef Francesco Giura
Nel cuore del Val di Noto (Sr), all'interno del Braccialieri Resort, si sviluppa l'esperienza gastronomica di Dodici Zappe, il ristorante guidato dall'executive chef Francesco Giura. La tenuta sorge in un paesaggio agricolo dominato da ulivi secolari, dove l'ospitalità si fonda sul legame diretto con la terra e sulla valorizzazione della cucina siciliana contemporanea. Il nome stesso del locale rende omaggio alla memoria contadina: "dodici zappe" richiamo infatti all'antica unità di misura utilizzata un tempo dai braccianti per la gestione dell'irrigazione dei campi.
L'esperienza in tenuta: dall'olio d'oliva extravergine alla tavola
Il percorso alla scoperta della tenuta ha visto protagonisti professionisti del settore food e comunicazione gastronomica, coinvolti in una giornata immersiva tra le coltivazioni della struttura. La passeggiata tra gli olivi secolari ha permesso di approfondire la cultura dell'olio e le pratiche agricole locali, culminando nella degustazione dell'olio della tenuta per analizzarne i descrittori sensoriali e il legame con il suolo siracusano. La dimensione conviviale è proseguita con un pranzo strutturato in tre fasi distinte - il fuoco, la cucina e il dolce - pensate dallo chef per raccontare la materia prima in chiave essenziale.
La nuova carta invernale dell'executive chef Francesco Giura
La giornata si è conclusa nel palmeto della tenuta con la presentazione della nuova carta invernale. Il menu prende il via da tre amuse-bouche, tra cui spicca la Foglia sicula, boccone nato come ricerca durante l'evento Identità Golose e inserito nell'offerta stagionale. Il percorso prosegue con quattro tipologie di panificati d'autore, due antipasti, due primi e due secondi, prima di chiudersi con pre-dessert e dessert. Gli ortaggi di stagione e le materie prime vegetali restano il fulcro della proposta, secondo una visione in cui la tecnica esalta i sapori primari. Come evidenziato dallo stesso Francesco Giura, l'intento della proposta è quello di costruire una dimensione conviviale giocando con gli ingredienti e le cotture.
Filosofia gastronomica e radici contadine nel Val di Noto
La linea di cucina ideata da Francesco Giura intreccia le sue origini lucane con l'identità del territorio isolano. Il bagaglio legato a cotture ancestrali, fermentazioni lente e centralità del pane incontra qui la luce, il mare e l'ingredientistica della Sicilia sud-orientale. La memoria storica dei gesti agricoli non viene mantenuta come mero elemento nostalgico, ma riletta attraverso cotture mirate e accostamenti capaci di attualizzare il patrimonio della gastronomia siciliana.