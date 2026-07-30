Due messaggi scritti sulla lavagna all'ingresso , « Sorridi... la felicità parte sempre da te » e « Non connetterti con il Wi-Fi... connettiti con la natura », danno il benvenuto al Rifugio Valmalza , in alta Valle Camonica . Le sorelle Daniela (in cucina) e Loretta Toloni gestiscono il rifugio dominato dalla cascata di Monticelli, nella splendida Valle delle Messi.

È un essenziale punto di appoggio prima di salire al bivacco Linge e ai laghetti del Pietra Rossa. Struttura accogliente e moderna, che si raggiunge dopo una salutare camminata di due ore, partendo dalla frazione Sant’Apollonia di Ponte di Legno. «La stagione - spiega Loretta - fino ad ora è stata soddisfacente, soprattutto nei fine settimana di giugno e luglio. Tanti giovani, ma anche famiglie, fanno tappa qui da noi nel percorso del Girarifugi, promosso da Assorifugi di Lombardia».