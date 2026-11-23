Dopo cinque anni e mezzo nel centro di Vicenza, Matteo Grandi si prepara a trasferire la propria cucina a Villa Valmarana ai Nani, sul colle di San Bastian. Il nuovo ristorante prenderà posto nella foresteria della dimora storica, attualmente interessata da lavori di ristrutturazione. Un cambio di sede che porta lo chef da piazza dei Signori, davanti alla Basilica Palladiana, a uno dei complessi monumentali più conosciuti della città. La villa è legata soprattutto agli affreschi di Giambattista Tiepolo, chiamato nel 1757 da Giustino Valmarana a decorare gli ambienti della residenza. Al lavoro partecipò anche il figlio Giandomenico, autore di gran parte delle pitture che si trovano proprio nella foresteria, destinata in origine ad accogliere gli ospiti della famiglia. «Avrò un grande rispetto per questo luogo che è sacro», ha spiegato Grandi al Corriere della Sera. Il nome del ristorante non è ancora stato scelto. A dicembre sono in programma i primi eventi privati, mentre l'apertura al pubblico è prevista a gennaio, con il servizio della cena dal giovedì al sabato. La brigata sarà composta anche da nuove figure. Per definire carta e prezzi è ancora presto, ma lo chef ha già individuato la direzione della proposta gastronomica: «Giocherò molto su freschezza e semplicità, saranno questi i cardini della mia cucina».

Lo chef Matteo Grandi

A Villa Valmarana una cucina nel segno della semplicità

Il nuovo indirizzo si inserisce in un contesto architettonico e artistico particolare. Villa Valmarana, completata nel 1670 e affacciata sulla Valletta del Silenzio, comprende la palazzina, la foresteria e la scuderia. Il nome «ai Nani» deriva dalle 17 statue in pietra che un tempo erano distribuite nel giardino e che oggi si trovano sul muro di cinta. Il complesso è ancora abitato dalla famiglia Valmarana.

La foresteria, dove troverà posto il ristorante, era stata ricavata trasformando l'originaria barchessa e serviva ad accogliere i «foresti», cioè gli ospiti dei proprietari. È proprio il legame tra la storia della villa e la nuova destinazione gastronomica a caratterizzare il progetto di Grandi, che dichiara di voler rispettare l'identità del luogo senza rinunciare alla propria idea di cucina.

Dalle stelle Michelin al nuovo progetto a Vicenza

Per Matteo Grandi si tratta di una nuova tappa in un percorso professionale che lo ha portato a lavorare in diverse sedi. Vicentino, originario del quartiere San Bortolo, dopo alcune esperienze all'estero e la partecipazione al programma televisivo «Hell's Kitchen», aveva aperto il ristorante Degusto ad Arcole, trasferendolo poi a San Bonifacio. Qui aveva conquistato la sua prima stella Michelin. Un'avventura che aveva scelto di raccontare in un libro.

Il palazzo che ospita il Caffè Garibaldi e dove al piano superiore c'era il ristorante Matteo Grandi in Basilica

Nel settembre 2020 era arrivato a Vicenza, subentrando a Lorenzo Cogo al Caffè Garibaldi insieme all'imprenditore Giuliano Castrenze. Il progetto comprendeva il bistrot al piano terra e il ristorante al primo piano, che portava il nome dello chef. Da San Bonifacio Grandi aveva trasferito alcune ricette del Degusto, proseguendo un percorso che gli aveva consentito di ottenere una seconda stella Michelin. Nel marzo 2026 aveva annunciato la cessione delle due attività, con il subentro di Signorvino, catena di proprietà di Federico Veronesi. Ora la scelta di Villa Valmarana segna un nuovo passaggio, ancora nella città in cui è nato.

Il cambiamento personale e il rapporto con la cucina