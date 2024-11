"Il Menù delle Feste": un webinar per supportare i ristoratori a Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il settore della ristorazione si prepara a offrire menù sofisticati e creativi per stupire i clienti. In questo contesto, Giuseppe Buscicchio, executive chef di Unilever Food Solutions, terrà il webinar gratuito “Il tuo Menù delle Feste” il 3 dicembre alle 15:00.

L’evento è rivolto ai professionisti del settore e fornirà spunti per creare un menù completo a base di pesce, dall’antipasto al dessert. Chef Buscicchio guiderà i partecipanti nella preparazione di piatti eleganti e bilanciati: Tartare di salmone, Tortellini ripieni di ricotta con bisque al granchio blu, Cuore di merluzzo con porri e zenzero in salsa al vincotto e, per concludere, una Tartelletta al cioccolato con mousse al lampone.

Il webinar non si concentrerà solo sugli aspetti culinari, ma offrirà anche strategie per ottimizzare i costi di gestione, un elemento essenziale per il successo di ogni attività ristorativa. Al termine dell’evento, le ricette saranno disponibili nel “Ricettario di Natale”, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di Unilever Food Solutions.

Unilever Food Solutions conferma così il suo impegno nel fornire strumenti e idee agli chef, supportandoli nella creazione di menu festivi originali e sostenibili. Per ulteriori informazioni e per registrarsi, è possibile visitare il sito ufficiale dell’azienda.

