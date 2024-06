Francesco Ascani nominato general manager di Collegio alla Querce di Firenze

Francesco Ascani è il nuovo general manager di Collegio alla Querce, Auberge Resorts Collection, la cui apertura è prevista entro la fine del 2024. Collegio alla Querce si unirà allo straordinario portafoglio di 27 hotel, resort e dimore uniche nel loro genere di Auberge Resorts Collection presenti in tutto il mondo; questa acquisizione segna un passo importante per l’espansione del brand in Europa. Situato in un incantevole quartiere collinare di Firenze, Collegio alla Querce Auberge sarà la terza struttura europea del brand alberghiero, che si aggiunge a Domaine des Etangs, Auberge Resorts Collection, castello del XIII secolo nella regione della campagna francese della Charente, e al Grace Hotel, Auberge Resorts Collection, splendido boutique resort sulla costa di Santorini, in Grecia.

Ascani, che vanta una carriera quasi trentennale nell'ospitalità di lusso, si unisce al team Auberge per l’attesissimo lancio di Collegio alla Querce Auberge. Nato e cresciuto a Roma, Ascani vanta una importante esperienza nel settore dell'ospitalità di lusso nel mercato italiano, avendo ricoperto ruoli di leadership presso Hotel de Russie di Rocco Forte a Roma, Villa Agrippina Gran Meliá Hotel sempre a Roma e il Chia Laguna Resort in Sardegna. Durante il periodo trascorso nella compagnia Meliá, si è occupato della strategia di pre-apertura, seguendo poi, le fasi di lancio della nuova proprietà; proprio questa esperienza lo arricchisce significativamente per intraprendere l'apertura del Collegio alla Querce Auberge.

Ascani è stato recentemente general manager e chief Operating Officer di Borgo Pignano, ruolo ricoperto dal 2020, dopo la quale, l’hotel è stato premiato con la “Stella Verde Michelin” nel 2023 e nominato tra i Readers Choice Awards di Conde Nast Traveler.

«Sono entusiasta di entrare a far parte del team Auberge in vista di una delle aperture più emozionanti e attese degli ultimi anni in Europa. Ammiro da molto tempo il brand ed è davvero un onore guidare il team di Collegio alla Querce mentre ci prepariamo ad aprire le sue porte alla fine di quest'anno», dichiara Francesco Ascani, General Manager di Collegio alla Querce Auberge.

«Siamo lieti che Francesco sia entrato a far parte della famiglia Auberge Resorts Collection - ha dichiarato Craig Reid, presidente e CEO di Auberge Resorts Collection - Francesco è un vero esperto dell'ospitalità di rilevanza mondiale in Italia e sono sicuro che saprà guidare con competenza il team durante il lancio di Collegio alla Querce nel corso di quest'anno».

Collegio alla Querce Auberge, vanta il passato glorioso di collegio molto amato, una vera istituzione nel mondo della cultura, che Auberge Resorts Collection ha trasformato in un lussuoso hotel di 83 stanze con 66 camere, 16 suite e la Suite Quercia di 2.300 metri quadrati con piscina sul rooftop, una cappella e un teatro originali impeccabilmente restaurati, un’area lounge con giardino d'inverno, un bar e due ristoranti. Circondati da cipressi secolari ed imponenti querce, gli spazi esterni del resort vantano anche il Giardino Barocco e i Giardini della Terrazza, che ospitano la piscina, l’area verde per eventi e il ristorante in giardino. Dal resort si gode di una vista impareggiabile a 360° della città, con il Duomo da un lato, simbolo fiorentino per eccellenza e le dolci colline toscane dall'altro.

