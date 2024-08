Hotelier of the year: premiato Simone Giorgi del Park Hyatt Milano

Simone Giorgi, general manager di Park Hyatt Milano, è stato premiato come “Hotelier of the year” nell’ambito della 36ª edizione della Virtuoso Travel Week (svoltasi a Las Vegas negli Stati Uniti dal 10 al 16 agosto) che ha assegnato i Virtuoso Global Awards 2024.

Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano

Il riconoscimento premia un direttore d'albergo “di lunga esperienza con una leadership e una visione impareggiabili, una passione costante per il settore, un impegno continuo nella rete di consulenti di viaggio Virtuoso e un'attenta valorizzazione del servizio e dei dettagli”. «Ricevere questo importante riconoscimento dai propri colleghi, persone con cui si sono costruiti rapporti personali e professionali duraturi e che rappresentano collettivamente il meglio di questo settore, è un grande onore» ha detto Giorgi.

«I Virtuoso Awards - ha dichiarato Matthew D. Upchurch, presidente e ceo di Virtuoso - premiano coloro che migliorano costantemente il mondo dei viaggi di lusso attraverso la creazione di relazioni di fiducia, la costante dedizione giornaliera e continua agli ospiti e alle agenzie di viaggio, con la massima professionalità nei servizi e offerte esemplari di lusso. Simone Giorgi rappresenta non solo il meglio del meglio, ma anche qualcosa di fondamentale per questo network, ovvero la capacità di costruire insieme qualcosa di più grande rispetto a quanto potremmo fare da soli».

