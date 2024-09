Alessandro Circiello premiato come “Ambasciatore della qualità italiana”

Lo chef Alessandro Circiello sarà premiato come “Ambasciatore della qualità italiana” e promotore della sana e corretta alimentazione. Il prestigioso riconoscimento sarà consegnato dal ministro Francesco Lollobrigida in occasione del G7 Agricoltura. L'evento si terrà a Ortigia, dove martedì 24 settembre, alle ore 14, Circiello presenterà in Piazza Duomo il suo piatto simbolo: gli “Spaghetti Italia”.

Gli “Spaghetti Italia” sono un omaggio agli ingredienti di eccellenza del territorio siciliano, come il Pomodoro di Pachino Igp, abbinato sapientemente a pistacchio, mozzarella di bufala, arancia amara e olio extravergine d'oliva italiano. Il piatto, già presentato in anteprima su Rai1 nel programma "Buongiorno Benessere", rispecchia la filosofia di cucina di Circiello, che punta su un equilibrio tra gusto e salute. Questo riconoscimento celebra l'impegno dello chef nella promozione della cucina italiana di qualità, valorizzando i prodotti locali e diffondendo uno stile alimentare sano e corretto.

