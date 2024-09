Relais&Châteaux: Vittoria Ferragamo membro della commissione per lo sviluppo sostenibile

Il Borro, azienda agricola biologica di proprietà della famiglia di Ferruccio Ferragamo dal 1993, è orgoglioso di annunciare che Vittoria Ferragamo è entrata a far parte della nuova Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Relais & Châteaux, un’iniziativa volta a rafforzare l’impegno dell’associazione per la sostenibilità ambientale e sociale.

Vittoria Ferragamo

Tra i sette associati provenienti da tutto il mondo e selezionati dal presidente Laurent Gardinier, spicca la figura di Vittoria che, nell’azienda di famiglia Il Borro, è responsabile della sostenibilità. Grazie alla sua esperienza sul campo, al suo entusiasmo e visione pionieristica, contribuirà a ispirare il network globale, accelerando i progressi verso un turismo sempre più responsabile.

Vittoria Ferragamo: l'eccellenza sostenibile di Il Borro come riferimento globale

Vittoria Ferragamo è stata fortemente voluta dal presidente per il lavoro svolto a Il Borro, dove ha saputo integrare e sviluppare il tema della sostenibilità in tutti i diversi ambiti di attività della tenuta: da quella vitivinicola all’Orto Biologico e all’allevamento, dalla produzione di olio extra vergine d’oliva a quella casearia e al miele, dalle farine alle uova biologiche, fino all’ampio uso di fonti energetiche rinnovabili, il monitoraggio delle emissioni di CO 2 (incluse quelle di Scopo 3, a partire da quest’anno) e all’impiego di pannelli fotovoltaici, producendo più energia di quanta ne consumi, così come i sistemi per il riutilizzo della risorsa idrica.

Il Borro della famiglia Ferragamo

Il Borro, anche membro del Global Compact delle Nazioni Unite, si conferma dunque un esempio virtuoso della sostenibilità che per Relais & Châteaux rappresenta uno dei capisaldi. In linea con la missione dell'Associazione, Vittoria Ferragamo e il suo team lavorano con costanza per preservare la biodiversità, promuovere una filiera corta e proteggere il patrimonio culturale e naturale del territorio.

«È un grande onore per me far parte di questa Commissione, che riflette l'impegno collettivo di Relais & Châteaux verso un futuro più sostenibile. A Il Borro, abbiamo sempre creduto che il rispetto per la terra sia alla base di ogni decisione, e siamo fieri di aver dimostrato che è possibile coniugare l'eccellenza nel settore dell'ospitalità con pratiche responsabili e innovative. Il nostro obiettivo è ispirare altri a intraprendere questo cammino, perché la sostenibilità non è solo un'opzione, ma una necessità per preservare il nostro pianeta e le generazioni future». Vittoria Ferragamo, responsabile della sostenibilità, Il Borro.

