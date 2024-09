Christian Spalvieri: nuovo executive chef di Palazzo Ripetta a Roma

Christian Spalvieri è il nuovo executive chef di Palazzo Ripetta, lussuoso hotel a cinque stelle situato nel cuore di Roma, L'hotel, parte del circuito Relais & Châteaux, è ospitato in un elegante palazzo del XVI secolo, il quale promette ora un’offerta gastronomica all’altezza della sua fama.

Christian Spalvieri è il nuovo executive chef di Palazzo Ripetta

Spalvieri porta con sé una visione culinaria che si fonda su principi di eccellenza, sostenibilità e autenticità, in linea con i valori di Palazzo Ripetta. Alessia Meli, F&B Operations Director e maître de maison, esprime grande fiducia nella capacità dello chef di esprimere l’essenza creativa del ristorante San Baylon - già noto come tempio del gusto - e della terrazza ETERE, che regala una vista mozzafiato sulla città eterna. «Sono certa che Christian rappresenti il perfetto interprete della nostra filosofia gastronomica - ha dichiarato Meli - Insieme al nostro team, avrà l’opportunità di condividere un manifesto culturale e identitario con i nostri ospiti, siano essi turisti internazionali o membri della comunità romana».

Originario di Roma e classe 1989, Spalvieri ha affinato le sue competenze in contesti internazionali, collaborando con nomi prestigiosi come la Royal Opera House di Covent Garden e il celebre chef Gordon Ramsay. «Questa è stata la mia prima vera scuola» ha raccontato Spalvieri, sottolineando l’importanza della disciplina e della precisione nella sua formazione. Dopo il ritorno in Italia, lo chef ha ulteriormente affinato la sua identità culinaria, ricoprendo ruoli di rilievo in ristoranti rinomati, come L’Alchimia a Milano. La sua carriera lo ha portato a ricoprire la posizione di chef di cucina a La Maison du Gourmet a Parma, dove ha saputo unire sapientemente tradizione e innovazione.

«Il gusto è l’anima del piatto - ha affermato Spalvieri, descrivendo il suo nuovo menu che unisce tecnica e creatività - Porterò a Palazzo Ripetta il mio bagaglio di esperienze e la mia cultura culinaria, consapevole della grande sfida e delle opportunità che ho davanti»

Con l’arrivo del nuovo executive chef, Palazzo Ripetta dà il via a una nuova era culinaria, a partire dal ristorante San Baylon che presenta un nuovo menu degustazione autunnale. Gli ospiti potranno scegliere tra due proposte di cinque o tre portate, con piatti che reinterpretano la tradizione romana attraverso ingredienti freschi e di alta qualità. Tra le novità, spiccano le Pappardelle ripiene alla Vaccinara, la zucca arrosto con carote, castagne e fondo vegetale, e la Rana pescatrice.

Piazzetta Ripetta

ETERE, la terrazza panoramica, offre una proposta gastronomica che celebra il Mediterraneo, arricchita da una selezione di vini pregiati. Riaperta al pubblico dal 23 settembre, ETERE invita a un’esperienza esclusiva con momenti di convivialità e alta cucina, mantenendo la filosofia di valorizzazione delle risorse locali e sostenibilità. La storica Piazzetta Ripetta, che conserva l’atmosfera del chiostro di un convento, rappresenta un’oasi di tranquillità in città, con la sua fontana che segna il ritmo di una “vita lenta” e giochi di luce che rendono l’ambiente ancora più suggestivo.

Palazzo Ripetta non è solo un hotel, ma un simbolo che unisce storia, arte e architettura. La struttura, ristrutturata negli anni '60 dall'architetto Luigi Walter Moretti, è un perfetto esempio di come gli interni autentici degli anni '60 possano armonizzarsi con il design contemporaneo, offrendo un ambiente distintivo e di lusso. Con 78 camere, spazi per eventi e il rinomato ristorante San Baylon, l’hotel accoglie una clientela esclusiva, amante del comfort e dell’eleganza.

© Riproduzione riservata