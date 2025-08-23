Lo chef dei papi e di Silvio Berlusconi ha aperto il suo ristorante a New York

Lo chef che per oltre dieci anni ha cucinato per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, e che ha firmato anche i menu ufficiali di Silvio Berlusconi, ha portato quelle stesse ricette nel cuore di New York. Si chiama Salvo Lo Castro, è siciliano e a luglio 2025 ha aperto a Soho il suo ristorante Casasalvo, un omaggio alla cucina mediterranea rivisitata in chiave contemporanea, con piatti che affondano le radici nella sua isola e si intrecciano con influenze nordafricane, greche e spagnole. In carta non mancano le polpette con la ricetta di sua madre e le celebri fettuccine Casasalvo con ragù di vitello cotto per dodici ore, le stesse che spesso hanno raggiunto la tavola del Vaticano.

Lo chef Salvo Lo Castro

Lo Castro è nato a Catania e racconta che la passione per la cucina è nata presto, alimentata dai profumi della fattoria di nocciole dei nonni e dalla rosticceria di famiglia. A soli dodici anni, durante le vacanze estive, ha deciso di provare a lavorare in un ristorante amico di famiglia. «Durante le vacanze estive, sono andato in un ristorante di uno chef amico di famiglia e sono partito da lì, di nascosto a tutti, poi dopo due anni mi sono iscritto all'istituto alberghiero» ricorda.

Dopo la scuola è arrivata l'esperienza nei resort di lusso della Sicilia, compreso il San Domenico Palace di Taormina, diventato set della seconda stagione di White Lotus e meta scelta da Jeff Bezos e Lauren Sanchez per la loro luna di miele. Qui, tra ospiti illustri e serate mondane, ha cucinato per Dolce & Gabbana, Tom Cruise e tante altre celebrità. Poi, per oltre dieci anni, la parentesi vaticana, con un incarico di fiducia che lo ha visto ai fornelli per due pontefici.

Non solo: nel 2008, in Sardegna, ha guidato la cucina di una cena di Stato tra Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, un ruolo che ha segnato il suo percorso di chef ufficiale dell'allora premier italiano. Oggi, a New York, quelle esperienze si traducono in un menu che vuole raccontare un pezzo di storia personale e insieme un'idea precisa di cucina mediterranea, che parte dalle origini siciliane e abbraccia culture diverse, restituendo tutto con una mano contemporanea.

«In queste occasioni ci sono sistemi di sicurezza incredibili, una enorme quantità di restrizioni, e ovviamente vengono ad assaggiare il cibo» racconta Lo Castro, che negli anni ha cucinato anche per il leader libico Muammar Gheddafi, la famiglia reale saudita, l'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e star come Robert De Niro e Naomi Campbell. Nel 2022 si è trasferito a New York, dove ha lanciato il concept di caffetteria Casasalvo con tre locali tra Upper East e Upper West Side, e quest'anno è stato nominato presidente dell'Associazione professionale cuochi italiani (Apci) per New York, Texas e Chicago.

L'entrata del ristorante Casasalvo a New York

Oggi, nel ristorante al 195 di Spring Street, elegante e spazioso, il menu, come accennato in apertura, propone piatti della cucina mediterranea rivisitata in chiave contemporanea: risotto al parmigiano e tartufo, paccheri con guanciale e pistacchio, ossobuco brasato, braciole d'agnello, caponata di melanzane e naturalmente le celebri fettuccine Casasalvo e le polpette. Chiudono l'esperienza dolci iconici come il millefoglie con crema Chantilly, fragole e cannella siciliana, il babà al rum con mousse di fragole e aroma di limone di Sorrento e il gelato al cioccolato di Modica.

Casasalvo

473 Amsterdam Ave - 10024 New York (Stati Uniti)

Tel +1 9176917975

© Riproduzione riservata