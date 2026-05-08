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sul lungomare

Napoli, pizza sulla Papamobile per Leone XIV: la sorpresa preparata da Gino Sorbillo

Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha ricevuto una pizza dedicata preparata dal maestro pizzaiolo e affidata al collaboratore Ciro. Tra applausi, foto e cori della folla, il Pontefice ha sorriso e ringraziato

 
08 maggio 2026 | 18:34

Napoli, pizza sulla Papamobile per Leone XIV: la sorpresa preparata da Gino Sorbillo

Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha ricevuto una pizza dedicata preparata dal maestro pizzaiolo e affidata al collaboratore Ciro. Tra applausi, foto e cori della folla, il Pontefice ha sorriso e ringraziato

08 maggio 2026 | 18:34
 

Durante la visita pastorale a Napoli, Papa Leone XIV ha vissuto uno dei momenti più curiosi e calorosi della giornata sul Lungomare cittadino. In Piazza Vittoria, il Pontefice ha infatti fatto fermare la Papamobile per ricevere una pizza speciale preparata dal pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, realizzata per l’occasione con la scrittaPapa Leone XIV”.

Pizza per Papa Leone XIV sulla Papamobile: sorpresa a Napoli firmata Gino Sorbillo

Pizza per Papa Leone XIV sulla Papamobile: sorpresa a Napoli firmata Gino Sorbillo

A consegnare la pizza è stato Ciro, collaboratore della storica pizzeria, che visibilmente emozionato ha chiesto al Papa una foto ricordo. Leone XIV ha accolto il gesto con un sorriso, si è fermato per qualche secondo tra gli applausi della folla e ha posato accanto al giovane dipendente, mentre dal pubblico si alzavano cori e “W il Papa”.

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L’omaggio gastronomico aveva già animato il centro storico di Napoli fin dalle prime ore della mattina. Per celebrare l’arrivo del Pontefice, Sorbillo aveva distribuito ai passanti la cosiddettaPizza Papa”, servita nella tradizionale versione napoletanaa portafoglio”, tra turisti, fedeli e curiosi accorsi in città per la visita papale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Papa Leone XIV Napoli Papa Pizza
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