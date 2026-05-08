Napoli, pizza sulla Papamobile per Leone XIV: la sorpresa preparata da Gino Sorbillo

Durante la visita pastorale a Napoli, Papa Leone XIV ha vissuto uno dei momenti più curiosi e calorosi della giornata sul Lungomare cittadino. In Piazza Vittoria, il Pontefice ha infatti fatto fermare la Papamobile per ricevere una pizza speciale preparata dal pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo, realizzata per l’occasione con la scritta “Papa Leone XIV”.

Pizza per Papa Leone XIV sulla Papamobile: sorpresa a Napoli firmata Gino Sorbillo

A consegnare la pizza è stato Ciro, collaboratore della storica pizzeria, che visibilmente emozionato ha chiesto al Papa una foto ricordo. Leone XIV ha accolto il gesto con un sorriso, si è fermato per qualche secondo tra gli applausi della folla e ha posato accanto al giovane dipendente, mentre dal pubblico si alzavano cori e “W il Papa”.

L’omaggio gastronomico aveva già animato il centro storico di Napoli fin dalle prime ore della mattina. Per celebrare l’arrivo del Pontefice, Sorbillo aveva distribuito ai passanti la cosiddetta “Pizza Papa”, servita nella tradizionale versione napoletana “a portafoglio”, tra turisti, fedeli e curiosi accorsi in città per la visita papale.