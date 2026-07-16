UNIVERSITÀ
Elior porta la ristorazione nei campus del Politecnico di Milano
Nuova partnership tra Elior Italia e Polimi Graduate School of Management per la gestione dei punti ristoro nei campus di Milano Bovisa e Milano Navigli. Il progetto punta a coniugare qualità dell’offerta, sostenibilità e benessere, rafforzando la presenza del gruppo nella ristorazione universitaria
La ristorazione universitaria continua ad attrarre gli investimenti dei grandi operatori della collettiva. Elior Italia ha inaugurato i nuovi punti di ristoro nei campus Milano Bovisa e Milano Navigli del Polimi Graduate School of Management, dando avvio a una partnership pensata per offrire un servizio sempre più attento alla qualità, alla sostenibilità e alle esigenze della comunità accademica.
L’accordo riguarda la gestione degli spazi dedicati alla ristorazione all’interno dei due campus e prevede un’offerta rivolta a studenti, docenti e personale della scuola di management del Politecnico di Milano. L’obiettivo è creare ambienti che non siano soltanto luoghi per la pausa pranzo, ma anche spazi di incontro e socializzazione.
L’iniziativa conferma una tendenza che interessa l’intero settore della ristorazione collettiva. Le università rappresentano infatti un segmento in crescita, dove qualità dell’offerta, flessibilità del servizio e attenzione alla sostenibilità stanno diventando elementi sempre più importanti nella scelta dei gestori. Per Elior l’accordo con Polimi Graduate School of Management rafforza la presenza nel comparto universitario, uno dei mercati sui quali i principali operatori della ristorazione collettiva stanno concentrando nuovi investimenti e progetti di innovazione.