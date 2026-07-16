La ristorazione universitaria continua ad attrarre gli investimenti dei grandi operatori della collettiva. Elior Italia ha inaugurato i nuovi punti di ristoro nei campus Milano Bovisa e Milano Navigli del Polimi Graduate School of Management, dando avvio a una partnership pensata per offrire un servizio sempre più attento alla qualità, alla sostenibilità e alle esigenze della comunità accademica.

Elior gestirà i punti ristoro nei campus di Milano Bovisa e Milano Navigli del Politecnico di Milano

L’accordo riguarda la gestione degli spazi dedicati alla ristorazione all’interno dei due campus e prevede un’offerta rivolta a studenti, docenti e personale della scuola di management del Politecnico di Milano. L’obiettivo è creare ambienti che non siano soltanto luoghi per la pausa pranzo, ma anche spazi di incontro e socializzazione.