Follador Prosecco brinda ai vincitori del Premio Mediterraneo 2024

Il 21 ottobre 2024 a Palazzo Valentini a Roma si terrà la seconda edizione del Premio internazionale Eccellenza Mediterraneo, un prestigioso riconoscimento che celebra le personalità che si sono distinte per il loro contributo alle relazioni internazionali, alla crescita dello sport, dell'impresa e della cultura. Durante la cerimonia, Follador Prosecco, storica azienda vinicola di Col San Martino (Tv), renderà omaggio ai vincitori con il suo Fosélios – Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg Brut, un vino simbolo di convivialità e connessione tra le persone.

Follador Prosecco celebra i vincitori del Premio Mediterraneo 2024

Il Premio internazionale Eccellenza Mediterraneo, ideato dal giornalista Dundar Kesapli e promosso dall’Associazione giornalisti del Mediterraneo, rappresenta un momento di celebrazione per chi si è impegnato nel promuovere il dialogo, la pace e la collaborazione tra le nazioni. L’edizione 2024 vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo dello sport, dell’arte e della politica, che hanno avuto un impatto significativo in ambiti cruciali come l’inclusione sociale, la cultura e la conservazione del patrimonio artistico.

Tra i premiati figurano personaggi di fama internazionale come Ciro Immobile, Paola Cortellesi, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, oltre a rappresentanti del mondo dello sport come Sofia Raffaeli, Manuela Giugliano, Luca Pancalli e Silvia Salis. A rappresentare l'impegno politico e sociale saranno presenti figure come Fatiha El Moudni, sindaca di Rabat, e associazioni impegnate nella lotta contro l'illegalità.

A rendere ancora più memorabile l’evento sarà il tocco di eleganza e tradizione portato da Follador Prosecco, con oltre 250 anni di storia alle spalle. Il Fosélios Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg Brut accompagnerà i momenti salienti della premiazione, simbolo di un'eccellenza che, come il premio, celebra l’incontro e la condivisione tra culture.

Cristina Follador, direttore vendite e marketing dell'azienda, ha espresso l'orgoglio per la partecipazione all’evento: «Siamo onorati di partecipare a questa manifestazione di grande valore, accanto a coloro che lavorano per il progresso sociale e culturale. Le nostre bollicine rappresentano non solo la nostra tradizione vinicola, ma anche un messaggio di convivialità e incontro tra le persone».

Il Premio internazionale Eccellenza Mediterraneo si inserisce nell’ambito delle attività promosse dalla Fondazione Mediterraneo, nata nel 1994 con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la pace nel Mediterraneo e nel mondo. Attraverso l’impegno di numerosi studiosi, politici e diplomatici, la fondazione opera per la costruzione di una società più giusta e inclusiva, dove il dialogo tra culture rappresenta un valore centrale.

Fondata nel 1769, Follador Prosecco è una delle più antiche e prestigiose realtà vinicole del territorio di Valdobbiadene. Con una tradizione tramandata da nove generazioni, la famiglia Follador ha saputo mantenere viva la cultura del Prosecco, rendendo il proprio marchio sinonimo di qualità e innovazione. Nel 2019, il territorio in cui nasce il Prosecco Superiore è stato riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, un ulteriore riconoscimento dell'eccellenza e del valore storico di questa regione.

