Montina Dosage Zéro: un Franciacorta dal cuore puro, senza zuccheri aggiunti

L'azienda vitivinicola Montina, storica realtà nel cuore della Franciacorta, ha presentato il suo nuovo Franciacorta Docg Dosage Zéro, un vino che punta a esprimere al meglio le caratteristiche del territorio. Frutto di un processo di selezione e affinamento accurato, il Dosage Zéro si inserisce nella gamma dei Franciacorta dell'azienda con un approccio che privilegia purezza e autenticità, senza l'aggiunta di zuccheri.

Montina presenta il suo Dosage Zéro: un Franciacorta puro e autentico

Montina Dosage Zéro Franciacorta rappresenta una scelta dedicata a un mercato in continua evoluzione, sempre più alla ricerca di vini dalla struttura verticale, che sappiano emozionare e stupire. Michele e Daniele Bozza, presidente e direttore commerciale di Montina sottolineano quanto abbiano atteso pazientemente, lavorando con rispetto sia nei vigneti che in cantina, per creare un prodotto che riflette al meglio la filosofia dell'azienda e il territorio, senza mai scendere a compromessi. «La nascita del Dosage Zéro Franciacorta è per noi come la nascita di un figlio: un evento speciale che richiede tempo, dedizione e attenzione. Abbiamo curato ogni dettaglio, accompagnando ogni fase con cura e rispetto, affinché questo vino potesse esprimere al meglio la sua essenza, diventando un degno rappresentante della nostra famiglia e del nostro territorio. Come per un figlio, ne abbiamo seguito la crescita, affinché potesse maturare in tutta la sua complessità e autenticità, portando il nostro impegno e la nostra passione per l'eccellenza».

Il Dosage Zéro Franciacorta nasce da un blend raffinato composto al 75% da Chardonnay e al 25% da Pinot Nero, dove il 10% dello Chardonnay è fermentato in barrique e tonneaux. Questo metodo conferisce al vino una struttura elegante e complessa, che viene poi affinata durante i 36 mesi sui lieviti, creando un bouquet di profumi esotici. La produzione è limitata, meno di 5mila bottiglie, a testimonianza dell'attenzione artigianale che contraddistingue questo vino. Le uve selezionate provengono da vigneti con oltre 25 anni di storia, situati nelle aree moreniche di Fantecolo e Monte Rotondo; contribuiscono alla mineralità e verticalità del prodotto. Questi terreni distintivi, ricchi di scheletro, esaltano la freschezza e l'acidità vivace degli acini conferendo al vino una sua personalità. Ogni fase della produzione è pensata per esaltare la qualità del vino: dalla vendemmia manuale, che rispetta la naturale integrità delle uve, alla pressatura soffice e all'affinamento sui lieviti; tutte operazioni che riflettono la dedizione scrupolosa ai dettagli.

Nel calice, il vino si presenta con un luminoso giallo paglierino dai riflessi dorati. Al naso, sprigiona intensi aromi di frutta esotica, un palato equilibrato, dal carattere deciso e raffinato. La totale assenza di zuccheri aggiunti valorizza l'acidità naturale delle uve, regalando un'esperienza sensoriale complessa. Il Dosage Zéro Franciacorta è il compagno ideale per piatti come la tartare di scottona o il sashimi di salmone, dove la sua freschezza e vivacità riescono ad arricchire ogni boccone, rendendo ogni assaggio un momento memorabile. Infine, l'etichetta dai toni viola e oro è un ulteriore simbolo della ricercatezza e della cura riposte in ogni dettaglio. Montina ha messo grande impegno e attenzione nella creazione di questo Franciacorta, pensato per catturare l'essenza autentica del territorio. Ogni fase del processo è stata curata con precisione, senza tralasciare alcun dettaglio per garantire che ogni bottiglia racconti la storia, la cultura e la natura di Franciacorta. Con questo nuovo Dosage Zéro, l'azienda conferma la sua volontà di valorizzare e raccontare il territorio in modo genuino.

