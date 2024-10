Consorzio Suvereto e Val di Cornia, Daniele Petricci confermato presidente

Daniele Petricci è stato confermato presidente del Consorzio vini Suvereto e Val di Cornia per il prossimo triennio. Al quarantaseienne di San Lorenzo spetterà nuovamente il compito di guidare il processo di valorizzazione delle tre denominazioni - Suvereto Docg, Val di Cornia Rosso Docg e Val di Cornia Doc - che insistono su questo spicchio di Maremma. A nominarlo è stato lo stesso Consiglio di amministrazione eletto poche ore prime da una partecipata assemblea (87,5% i voti presenti), che all'unanimità ha confermato la fiducia a una precisa linea di azione.

Daniele Petricci confermato alla guida del Consorzio Suvereto e Val di Cornia

«Ringrazio tutti, consiglieri e soci, con i quali proseguirò nella strada intrapresa tre anni fa, avendo come orizzonte una crescita solidale del territorio per il tramite del suo vino - ha dichiarato Petricci. Partendo da una riorganizzazione del sistema vitivinicolo locale, puntiamo a una piena divulgazione della Val di Cornia. Nell'auspicio di una rapida approvazione del nuovo disciplinare Suvereto Docg, che è premessa per la crescita dei volumi rivendicati, guardiamo anche al fuori bicchiere, dove siamo impegnati a difendere le nostre campagne dai tanti progetti agrofotovoltaici ed eolici che vorrebbero prendervi dimora. Una errata interpretazione delle economie agricole, che siamo certi la Regione Toscana correggerà, consapevole dell'importanza della filiera vitivinicola per il suo tessuto sociale e paesaggistico».

