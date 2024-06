Moscato di Scanzo Pagnoncelli Folcieri 2018 d'Argento ai Decanter World Wine Awards

Un nuovo traguardo per il Moscato di Scanzo di Pagnoncelli Folcieri del 2018, il pregiato vino passito bergamasco che continua a conquistare i palati più esigenti. Con l'ultima edizione dei Decanter World Wine Awards, il Moscato di Scanzo ha ottenuto un altro importante riconoscimento, la medaglia d’argento, confermando la sua eccellenza e l'unicità che lo contraddistingue.

Il riconoscimento ottenuto è il frutto di un lavoro meticoloso che inizia dalla cura attenta delle vigne, situate sulle colline di Scanzorosciate (Bg), fino alla vinificazione e all'affinamento, che avvengono secondo tradizione. Il Moscato di Scanzo non è solo un vino, ma è l'espressione autentica di un territorio ricco di storia e tradizione. Le sue caratteristiche uniche, come il colore ambrato intenso, il profumo floreale e speziato e il sapore dolce e vellutato, lo rendono un vino perfetto per accompagnare dolci, formaggi stagionati e momenti speciali.

Il nuovo riconoscimento ottenuto dal Moscato di Scanzo è un'ulteriore conferma della qualità di questo vino eccezionale e del suo valore come ambasciatore del territorio bergamasco nel mondo. I produttori sono fiduciosi che questo successo continuerà a crescere nei prossimi anni, grazie anche al lavoro di promozione e valorizzazione del prodotto.

Cantina Pagnoncelli Folcieri

Via F. Martinengo Colleoni 108 - 24020 Scanzorosciate (Bg)

Tel 339 8614814

