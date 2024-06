Bottega, un Prosecco Doc Brut in edizione limitata per i 40 anni di Virgin Atlantic

Il 2024 segna una tappa importante nella storia di Virgin Atlantic: il 40° anniversario. Per celebrare questo importante traguardo, Virgin Atlantic ha scelto Bottega per creare una speciale edizione limitata. Bottega ha selezionato una partita di Prosecco di qualità eccezionale e ha creato una bottiglia personalizzata con finitura opaca e un'etichetta frontale che evoca questo evento speciale. Le bottiglie di Prosecco Doc Brut da 20 cl sono disponibili per l'acquisto a bordo, mentre quelle di Prosecco Doc Extra Dry da 75 cl sono disponibili in pre-ordine.

Quarant'anni fa, il 22 giugno 1984, Virgin Atlantic fu fondata per dare una scossa al settore aereo. Trasportando i clienti tra Londra e New York, la compagnia aerea offriva qualcosa di diverso, unico ed emozionante. Nel corso degli anni, Virgin Atlantic ha sfidato lo status quo e ridefinito i viaggi aerei. La compagnia è stata la prima a introdurre un'area bar a bordo per consentire ai clienti di socializzare durante il volo, a offrire schermi individuali sullo schienale dei sedili in tutte le classi e una cabina di classe Premium, ma anche la prima a introdurre letti a scomparsa per consentire ai passeggeri di sonnecchiare beatamente attraversando l'Atlantico.

La condivisione di valori come l'innovazione e la qualità hanno dato impulso alla partnership tra Virgin Atlantic e Bottega, che ha avuto inizio nel 2014. Dopo 10 anni la cantina di Bibano di Godega (Tv) è orgogliosa di essere a bordo di Virgin Atlantic con l’iconico Bottega Gold e ora con l'edizione limitata per il 40° anniversario. Il 9 giugno è previsto un volo da Manchester a Las Vegas: tra i passeggeri ci saranno il Ceo, Shai Weiss e 100 vips tra cui giornalisti, ospiti commerciali e top flyer che saranno omaggiati con Prosecco Doc Brut Bottega personalizzato.

